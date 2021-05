Gastgeber aus Vorpommern-Rügen: „Beherbergungsverbot ist nicht verhältnismäßig“

Stralsund/Hiddensee/Rügen

Die Gastgeber von Rügen und aus Stralsund erhöhen den Druck auf die Landesregierung. Aus ihrer Sicht steht in MV die gesamte Tourismusbranche vor dem Kollaps – wenn nicht bald geöffnet wird.

Mit der Entscheidung der Landesregierung, den bundesweiten Tourismus erst ab 14. Juni wieder zu ermöglichen, wollen sich die Touristiker in Vorpommern-Rügen nicht abfinden. Sie fordern eine schnellere Öffnung für die Branche noch im Mai – zur Not auch auf dem Klageweg. In einer gemeinsamen Erklärung sprechen sich die Unterzeichner für eine vollumfängliche Öffnung der touristischen Infrastruktur ab dem 23. Mai aus.

Hiddensee-Bürgermeister Thomas Gens kämpft für seine Insel

Als einer der ersten Unterzeichner gilt Thomas Gens, Bürgermeister der Insel Hiddensee. „Hiddensee hat seit Wochen eine Strategie vorgelegt, um für vollständig Geimpfte, Getestete, Genesene und analog solche anderer Bundesländer wieder allen Tourismusbranchen Öffnungen zu ermöglichen. Bei einer stabilen, tagelangen Inzidenz unter 50 im Landkreis Vorpommern-Rügen kann ich keine Verhältnismäßigkeit mehr erkennen, die unsere Insel und vielleicht auch den Landkreis für weitere Wochen vom Tourismus ausschließt“, begründet er seine Unterschrift.

Das gemeinsam unterzeichnete Papier sei bereits an Landeschefin Manuela Schwesig (SPD) und Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth (SPD) unterwegs. Denn: „Die Ergebnisse sind keinesfalls ein Erfolg für einen Landkreis, in dem alle Branchen von einer wirtschaftlichen Tourismussaison abhängig sind“, so Gens. „Ich sage ganz klar, erfüllt eine Region alle Voraussetzungen für Öffnungen, die geforderte Teststrategie, Inzidenzen, eine gute Impfquote und Schutzstandards, kann es nicht verhältnismäßig sein, wochenlang weiter an Beherbergungsverboten festzuhalten.“ Hiddensee hätte aus seiner Sicht ein klares, verantwortbares Konzept für einen sicheren Start vorbereitet.

„Letztes Jahr war die Landesregierung mutiger“, Wendy Ruddies, Hotel Amber

Stralsunder Hoteliers lenken den Blick auf Schleswig-Holstein und die vergangene Saison. „Wir haben im letzten Jahr gesehen, wie gut unsere erarbeiteten Hygienekonzepte gewirkt haben“, sagt Wendy Ruddies, Inhaberin vom Hotel Amber in der Stralsunder Altstadt, und merkt an, dass die Landesregierung in der vergangenen Saison mutiger war. „Dabei gab es damals noch keine Impfung und umfangreiche Testmöglichkeiten“, sagt sie. „Mit unseren Hygienekonzepten muss eine Öffnung ohne Kopplung an Inzidenz möglich sein. Eine ganze Branche und ihre Wertschöpfungskette benötigt klare Aussagen und keinen Schritt zurück, wenn die Zahlen von Inzidenz/Impfquote oder Krankenhausbelegung nicht stimmen.“

Gastgewerbe braucht Öffnung zum Überleben

In vielen Aussagen sei die Regierung aktuell zu schwammig. „Wo sollen sich die Gäste testen? Und wer bezahlt die Tests? Ab wie vielen Nächten ist ein weiterer Test nötig?“, hinterfragt sie die Strategie der Landesregierung. „Die Tourismusbranche ist bereit. Wir wollen und brauchen die Gäste. Es muss geöffnet werden, um das Überleben des Gastgewerbes zu gewährleisten.“ Ein erneutes Schließen nach dem Neustart könnte sogar zu einem „Todesurteil für die gesamte Branche“ werden. „Wir sehen in Schleswig-Holstein, dass Tourismus und Öffnung geht“, sagt Ruddies.

Rügener Land- und Gastwirt fordert Geld, wenn es keine Lockerungen gibt

Zuvor hatte sich schon Holger Kliewe zu Wort gemeldet. Der CDU-Landtagsabgeordnete und Unternehmer und Landwirt von der Insel Rügen will, wenn es schon keine Lockerungen gibt, zumindest Geld für die Unternehmen.

„Wenn das Land Mecklenburg-Vorpommern keine weitergehenden und schnelleren Perspektiven zusichern kann, dann müssen zusätzliche finanzielle Hilfen seitens des Landes unbürokratisch und schnell auf den Weg gebracht werden“, betont er. Unabhängig und zusätzlich zur Überbrückungshilfe 3 des Bundes. „Deshalb fordere ich ein 500 Millionen Euro-Hilfsprogramm aus dem MV-Schutzfonds unter Beteiligung des Landtages!“, so Holger Kliewe. „Dieses Geld muss ohne Rückzahlungspflicht schnellstmöglich als Zuschuss an die Unternehmen ausgezahlt werden! Eine Beschlussvorlage bei der nächsten Landtagssitzung erwarte ich.“

„Wer einmal weg ist, kommt so schnell nicht wieder“

Als Landwirt mit Gastronomie und Urlaub auf dem Bauernhof, mit rund 20 ganzjährig beschäftigten Mitarbeitern, kennt Kliewe die besorgniserregenden Existenzängste zahlreicher Unternehmer. Aus seiner Sicht brauche es jetzt endlich echte Perspektiven für unser Land, meint er. „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind frustriert, wechseln die Branche oder die Region, in der sie zukünftig arbeiten werden, da sie keine Perspektiven mehr in der Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern sehen“, so Kliewe. „Der Fachkräftemangel im Tourismus in MV wird dadurch erheblich zunehmen. Wer einmal weg ist, kommt so schnell nicht wieder. Viele Familienbetriebe bangen um ihre Existenz.“

Testpflicht in der Gastronomie in der Kritik

Ebenso zieht er Parallelen zum Einzelhandel. „Die geplante Testpflicht in der Gastronomie muss aufgehoben werden“, sagt er. „Wir brauchen nachvollziehbare Regelungen für alle Bürger. Ansonsten gibt es eine Ungleichbehandlung.“ Der Schaden für Deutschlands Tourismusland Nummer 1 sei schon jetzt enorm. Ein früherer Starttermin im Tourismus würde nicht nur den Hoteliers, sondern der gesamten Wirtschaft helfen. „Ohne Gäste lohnt sich Gastronomie und der touristisch geprägte Einzelhandel auf Rügen nicht wirklich.“

Auch der Handel in Stralsund braucht Gäste

Doch auch in der Hansestadt Stralsund ist der Handel auf Urlaubsgäste angewiesen. „Wir leben von den Touristen und heißen diese willkommen“, sagt daher Torsten Grundke, Leiter des Stralsunder Media-Marktes und IHK-Vizepräsident. „MV hat leider von anderen Bundesländern wie Schleswig-Holstein nicht gelernt: Die Erfahrungswerte aus den Modellregionen in den Nachbarländern zeigen klar, dass Öffnungen für Tourismus und Gastronomie in MV bis spätestens Pfingsten möglich sind. Jetzt müssen wir alles tun, um die Gastronomie und Hotellerie so schnell wie möglich hochzufahren“, so Grundke.

