Gastgewerbe im Lockdown: Fleischladen-Gründer setzen auf Grillsaison

Stralsund

Bei ihnen gibt es keine dünnen Steaks. Ob in ihrem Barhöfter Restaurant Waterkant oder im Stralsunder Feinkostgeschäft „Der Fleischladen“ – Josef Bast (31) und Peter Bahrdt (35) holen die dicken Dinger nach Vorpommern. Die Suche nach dem besten Fleisch hat die zwei Gründer der Bahrdt, Bast GbR früher immer nach Neu-Roggentin bei Rostock geführt – zu Pistol Prime BBQ, dem Laden des Fleischermeisters Stefan Pistol. Doch den Ritt nach Rostock können sich die zwei Fleischliebhaber nun sparen. Für ihr eigenes Geschäft kooperieren sie mit Pistol. „Er verarbeitet das Fleisch, wir vertreiben es hier“, sagt Hotelfachmann Peter Bahrdt.

Die zwei Vorpommern befinden sich als Abnehmer in guter Gesellschaft. Denn Pistol versorgt mit seiner Ware nicht nur Sterneköche wie Ronny Siewert vom „Friedrich Franz“ im Grand Hotel Heiligendamm oder André Münch aus dem „Der Butt“ in der Rostocker Yachthafenresidenz Hohe Düne – sondern liefert auch das Fleisch für die „Kitchen Impossible“-Kochboxen von TV-Koch Tim Mälzer.

„Oft bin ich noch nach der Arbeit nach Rostock gefahren“, sagt Peter Bahrdt, dessen erstes Standbein das Hotel Seeblick am Yachthafen Barhöft ist. Doch mit dem eigenen Laden sei dies nun nicht mehr nötig. Das spezielle Geschäftsmodell sei aus Liebe zum Fleisch und zum Kochen entstanden. „Wir stehen selbst auf hochwertiges Fleisch“, sagt Bast. Zwar seien sie nicht biozertifiziert, aber: „Regional und weltoffen. Das ist unsere Devise.“ So gibt es bei ihnen Black Angusrind aus Australien, Wagyu-Fleisch aus Japan oder aber regionale Produkte wie Weidenfärse vom Rind aus Norddeutschland und Geflügel aus Ludwigslust. „Bei uns steht die geschmackliche Qualität an oberster Stelle“, sagt Bahrdt. „Nur was wir geil finden, kommt auch in den Laden.“ Oder eben auf den Teller im eigenen Restaurant.

Doch der fortwährende Lockdown macht dem „Waterkant“ zu schaffen. Fast ein halbes Jahr können in Barhöft nun keine Gäste mehr bewirtet werden. Eine schwierige Situation für das 14-köpfige Team. „Nach jedem Lockdown muss sich das Team wieder neu finden“, sagt Bahrdt. Sie hoffen nun auf eine rasche Öffnungsperspektive für das Gastgewerbe in Vorpommern – über das Internet suchen sie sogar nach neuem Personal. „Wir brauchen aber Kontinuität“, sagt Bahrdt. Beim Fleischladen würde das besser klappen. „Er trägt sich mittlerweile selbst“, erklärt Bast. Zwar würden sie eine Nische bedienen, doch auch im Lockdown würden ihnen lokale Kunden die Treue halten. Denn die Krise befeuert die kreative Seite des Essens in den eigenen vier Wänden. „Selberkochen erlebt einen Boom“, sagt Bast. Es wird mehr gemeinsame Zeit am Esstisch, in der offenen Küche oder am Grill verbracht. Seit der Gründung des Fleischladens in 2018 hält der Trend an, der Lockdown würde diesen jedoch anheizen.

Ihr Laden soll unabhängig vom Tourismus funktionieren. Deshalb setzen sie nicht nur auf Fleisch, sondern auch auf Grillstationen, Spirituosen, eigene Grillsoßen – und intensive Beratung. Mit Michael Peplow und Felix Faustmann arbeiten gleich zwei Leute im kleinen Laden an der Rostocker Chaussee. Faustmann ist selbst gelernter Koch und hat wegen der Kombination aus Verkauf, Coaching – und Kochen angeheuert. „Ich mag Fleisch, ich mag Grills. Der Job passte für mich“, sagt der 24-Jährige. Als Koch könne er im Gespräch den Kunden die Angst vor dem Fleisch nehmen, über Gewürze, Soßen und mögliche Zubereitungsvarianten informieren. „Das geht nur, wenn man zu zweit ist“, sagt er. Stoßtage seien Freitag und Sonnabend. Wer mehr Zeit für Beratung wünscht, sollte am Wochenanfang kommen – oder einen Grill/Kochkurs bei Bast und Bahrdt besuchen. „Wegen Corona können wir diese nicht anbieten“, sagt Bast. „Wir freuen uns aber darauf, wenn es wieder losgeht. Wir haben selbst viele mitgemacht, geben unser Wissen weiter.“

Derzeit bereiten sie ihren Laden auf die Grillsaison vor. „Gegrillt werden kann eigentlich immer“, sagt Bahrdt. „Wenn Schnee liegt, gibt es einfach Glühwein dazu.“ In Vorpommern würde die Saison jedoch erst mit dem Frühling losgehen. „Wenn gutes Wetter ist, trauen sich die Leute wieder ans Fleisch. Dabei sind die Aromen in der Pfanne ähnlich. Auch bei Grillkursen arbeiten wir teilweise mit der Pfanne“, sagt Bahrdt. Beide Fleischladen-Gründer hätten mehrere Grills zu Hause, darunter echte Hightech-Geräte. „Am wichtigsten ist jedoch die Fleischqualität. Sie macht 80 Prozent aus. Erst danach kommen Grill und Rezeptur“, sagt Bahrdt. Sein Tipp für alle, die jetzt angrillen wollen: „Lieber öfter wenden als zu wenig.“ Er selbst arbeitet mit einem Einstechthermometer, für Medium – wie im Rezept – sollte das Steak im Kern 54 bis 55 Grad haben.

Rezepte zum Nachkochen Mit ihren Koch- und Grillkursenversuchen Josef Bast und Peter Bahrdt heimische Köche zu inspirieren. Für die OSTSEE-ZEITUNG haben sie sich zusammen mit Waterkant-Küchenchef Marko Jäger zwei Gerichte zum Nachkochen ausgedacht. „In Wagyu-Fett gegartes Black Angus Steak mit Blue-Cheese-Dip und Pommes“ lesen Sie hier, ein weiteres finden Sie über www.ostsee-zeitung.de/derfleischladen. Was benötigt wird: Ein Black Angus Steak, 20 Gramm Wagyu-Fett, Texas Steakhouse, Meersalz, Pfeffer, Öl; 75 Gramm Bavaria-Blue oder 75 Gramm Gorgonzola, 40 Gramm Creme Fraîche, 40 Gramm Vollmilchjoghurt, 2 Esslöffel gehackte Basilikumblätter Das Black Angus Steak(ca. 200 - 250g) mit dem Wagyu- Rinderfett in einem Vakuumbeutel versiegeln und in einem Wasserbad bei 50°C zehn min garen. Danach das Steak aus dem Beutel nehmen, salzen und kurz in der heißen Pfanne oder auf dem Grill rösten. Das Steak ist fertig, wenn die Innentemperatur bei 55 °C liegt. Den Käse zerdrückenund mit der Creme Fraîche und dem Joghurt verrühren, dann den Pfeffer und die gehackten Basilikumblätter unterheben. Pommes in der Fritteuseoder in einem Topf mit Öl bei 175°C ausbacken und anschließend mit Texas Steakhouse-Gewürz würzen.

Zum Nachkochen: „Pikante Rinderroulade mit BBQ-Wedges“ Waterkant Chefkoch Marko Jäger liebt dieses Gericht: „Pikante Rinderroulade mit BBQ-Wedges“. Was man dafür benötigt: 500 ml Kalbsfond, 4 Rinderrouladen, 500 Gramm Chorizo-Wurst, Steakhouse Pfeffer, Olivenöl, Meersalz, Zitronensaft, Zucker, Chillipulver, Rosmarin, 2,5 kg festkochende Kartoffeln, Öl, Senf. #1 Pikante Tomatensoße: Den Kalbsfond mit den passierten Tomaten verrühren, mit Salz, Zucker, Parikapulver, Chiliflocken, etwas Rosmarin und Steakhousepfeffer würzen, einen Spritzer Zitronensaft und Olivenöl hinzufügen. #2 Pikante Rinderroulade: Roulade mit Meersalz und Steakhousepfeffer würzen, dann mit etwas Senf auf einer der Rouladenseite bestreichen, die Chorizo mit den getrockneten Tomaten zusammen fein hacken. Nun die Senfseite mit jeweils 100 Gramm Bacon belegen und darauf den Chorizo-Mix streichen. Die Rouladen einrollen und mit Rouladennadeln fixieren. Diese nun in einem Bräter scharf von jeder Seite anbraten, mit der pikanten Tomatensoße aufgießen und mit geschlossenem Deckel bei 175°C (Umluft) für 1,5 Stunden im Ofen garen. #3 BBQ-WedgesKartoffeln mit kaltem Wasser waschen und in mundgerechte Keile schneiden, auf einem Blech gleichmäßig verteilen, leicht salzen und mit etwas Öl beträufeln. Diese nun bei 190°C 25 min im Ofen garen. Anschließend mit Smokehouse BBQ würzen.

Von Kay Steinke