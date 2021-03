Stralsund

Das Leben in der Hansestadt soll schnell wieder an Fahrt aufnehmen, sobald der Lockdown beendet ist. Die Stadt hat dafür Ideen entwickelt, und zwar für Einzelhandel, Gastronomie, Kunst und Kultur. In einem Zwei-Stufen-Plan heißt es dann „Stralsund lebt auf“. Doch auch die Einwohner, Kulturschaffenden, Händler, Vereine und die Wirtschaft sollen sich einbringen.

Auf den Freiflächen geht’s los

In Stufe 1 sollen die Gastronomen ihre Freisitze und Außenflächen ab dem 22. März nicht nur nutzen, sondern auch räumlich erweitern können. Gleiches gilt für die Einzelhändler, die ihre Waren ebenfalls außerhalb ihrer Läden auf maximal möglicher Fläche anbieten können. Und das bei Freistellung von den sonst üblichen Gebühren für die Sondernutzung.

Später folgen Aktionen auf den Straßen

Stufe 2 sieht ein umfangreiches Paket an allem vor, was die Stadt belebt und Menschen anzieht. Voraussetzung hierfür ist, dass die Landesverordnung wieder öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen zulässt. „Dann kann es Straßenfeste, Händleraktivitäten, Märkte, Präsentationen, kulturelle Veranstaltungen sowie Kleinkunst im öffentlichen Raum geben“, sagt Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU).

Verkehrsführung muss geändert werden

Allerdings sind dafür eine veränderte Verkehrsführung und Änderungen beim Parken nötig. Da wirbt die Stadt schon um Verständnis. „Wir suchen pragmatische Lösungen, müssen Mut zeigen, einen Schönheitspreis werden wir damit nicht bekommen“, will der OB die Stralsunder schon mal auf parkende Autos an ungewohnten Stellen einschwören.

Stralsunder sollen sich mit ihren Ideen einbringen

„Wir wollen unser Leben zurück, wir wissen noch nicht wann, aber wir wollen auf den Tag X vorbereitet sein – nicht wie beim Impfen“, sagt Badrow mit kleinem Seitenhieb auf das bundesweite Impf-Desaster. „Wir wünschen uns ein kreatives Mitdenken. Am liebsten wäre mir, jeder Stralsund bringt eine Idee ein. Die darf auch verrückt sein“, so das Stadtoberhaupt.

Von Ines Sommer