Stralsund

14 Mädchen und Jungen sind in der Woche vom 13. bis 19. Mai im Stralsunder Helios Hanseklinikum geboren worden. Zum Auftakt erblickte am Montag Florian Springer aus Stralsund das Licht der Welt. Er war 3165 Gramm schwer und 51 Zentimeter groß. Am Dienstag folgten ihm Annelie Scholz aus Stralsund mit 3370 Gramm und 52 Zentimetern sowie Milan Emilio Schüten aus Stralsund, der immerhin 3850 Gramm bei einer Körpergröße von 53 Zentimetern auf die Waage brachte.

Den nicht ganz offiziellen Titel als Wonneproppen der Woche sicherte sich allerdings Luise Buth aus Niepars. Bei ihr blieb die Skala an der 3905-Gramm-Marke bei 53 Zentimetern Körpergröße stehen. Ihren Geburtstag am 16. Mai feiern künftig Luca Willy Conrad (3820 Gramm, 54 Zentimeter) aus Tribsees und Janne Nielsen (3660 Gramm, 52 Zentimeter) aus Stralsund. Zum Abschluss soll nach Bastian Höfler aus Stralsund genannt sein, der am 17. Mai kurz nach seiner Geburt 3385 Gramm wog und 51 Zentimeter groß war.

Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Eltern. Auch jenen, deren Kinder namentlich nicht in der Zeitung veröffentlicht werden sollten.

Jens-Peter Woldt