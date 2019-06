Stralsund

13 Mädchen und Jungen sind in der Woche vom 17. bis 23. Juni im Kreißsaal des Helios Hanseklinikums in Stralsund geboren worden. Neun von ihnen sollen in der heutigen OSTSEE-ZEITUNG veröffentlicht werden.

Zum Wochenanfang am 17. Juni um 10.46 Uhr erblickte Fanny Bandow das Licht der Welt. Die Stralsunderin wog bei einer Körpergröße von 47 Zentimetern 2765 Gramm. Ihr folgte eine gute Stunde später um 11.49 Uhr Kassandra Lillith Adler mit 49 Zentimetern und 3250 Gramm. Ihren Geburtstag am 18. Juni feiert künftig Leni Kuse aus Stralsund. Sie gab um 17.48 Uhr ihren ersten Schrei von sich, war 51 Zentimeter groß und 3275 Gramm schwer.

Zur Mittagszeit am 20. Juni, und zwar um 11.58 Uhr, wurde Nick-Eilas Neumann aus Barth geboren. Seine ersten Maße: 53 Zentimeter und 3545 Gramm. Wenig später um 13.38 Uhr folgte Angela Pham aus Stralsund Zeit. Für sie wurden 47 Zentimeter und 3245 Gramm erfasst.

Der geburtenreichste Tag der vergangenen Woche aber war der 21. April. Immerhin vier Babys kamen auf die Welt, unter anderem um 6.02 Uhr Leonard Hans Schumacher. Der Knabe aus Prohn war 52 Zentimeter groß und 3045 Gramm schwer. Um 8.11 Uhr war es Leni Lia Wilhelm, die für Freude in ihrer Familie sorgte. Das Mächen aus Parow brachte es auf 48 Zentimeter und 2805 Gramm. Den nicht ganz offiziellen Titel als Wonneproppen der Woche sichert sich Johann Buchheim aus Pantelitz, der ebenfalls am 21. April, und zwar um 12.38 Uhr zur Welt kam. Ihm wurden bei 56 Zentimetern Körpergröße überaus stattliche 4340 Gramm ins Stammbuch geschrieben.

Das Sonntagskind der Woche ist Lennox Enrik Alexis Gielow aus Barth. Kurz nach seiner Geburt um 4.45 Uhr wog er bei einer Körpergröße von 49 Zentimetern 3055 Gramm.

Herzlichen Glückwunsch allen Eltern, auch jenen, deren Kinder hier nicht namentlich genannt werden sollten.

Jens-Peter Woldt