Stralsund

In Stralsund, auf der Insel Rügen und in nordvorpommerschen Gemeinden sind sie zu Hause, jene Mädchen und Jungen, die sich in der letzten Januarwoche im Helios Hanseklinikum auf die Welt strampelten. 20 Geburten meldet die Stralsunder Klinik für die Woche vom 24. bis 30. Januar.

Ins Buch der Geburten trug sich am 25. Januar Fiete Ehnert ein. Der Junge darf sich waschechter Stralsunder nennen. Punkt 9.38 Uhr am Dienstag der vergangenen Woche im Hanseklinikum geboren, ist Fiete auch in der Hansestadt am Sund zu Hause. Im Buch der Geburten notierten die Hebammen nach dem Wiegen und Messen 2920 Gramm und 47 Zentimeter für den Neu-Stralsunder.

Im Westen Rügens, genau gesagt, in Trent, steht das Kinderbettchen beziehungsweise die Wiege von Henry Krassow. Dessen Eltern konnten sich am 25. Januar um 21.15 Uhr über die Ankunft ihres Sohnes freuen, der bei seiner Geburt 51 Zentimeter maß und 3030 Gramm schwer war.

Zuwachs für die Insel Rügen stellte sich auch am Folgetag im Hanseklinikum ein. Im Kreißsaal strampelte sich um 13.32 Uhr Leonie Celine Wegner – 3060 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß – auf die Welt. Mit ihr bekommt der Inselnorden Verstärkung, die Familie wohnt in Altenkirchen.

Zu früher Stunde, bereits kurz nach 1.38 Uhr ließ Oscar Schulz am 27. Januar im Kreißsaal des Hanseklinikums seinen ersten Schrei vernehmen – sehr zur Freude seiner Eltern, die in der Hansestadt am Sund zu Hause sind. 2965 Gramm brachte Oscar auf die Waage und war bei seiner Geburt exakt 50 Zentimeter groß.

Tobias Diehr wird künftig Ausfahrten im Kinderwagen durch Steinhagen genießen können – sein Heimatort. Er trug sich am 28. Januar ins Buch der Geburten der Stralsunder Klinik ein. Kurz nach 11.54 Uhr konnten die Eltern ihren 2990 Gramm schweren und 48 Zentimeter großen Familienzuwachs begrüßen.

Ebenfalls am 28. Januar werden künftig die Kerzen auf der Geburtstagstorte für Sam Ghouzi in Stralsund angezündet. Punkt 14.38 Uhr wurde der neue Einwohner der Hansestadt in der Stralsunder Klinik geboren. Außerdem half das Team im Kreißsaal am vergangenen Freitag auch Fynn Meyer auf die Welt. Um 20.28 Uhr war es der Fall. Im Ostseebad Sellin auf Rügen ist der bei seiner Geburt 3085 Gramm schwere und 49 Zentimeter große Junge zu Hause.

Zuwachs für Stralsund stellte sich am 29. Januar mit der Geburt von Aydan um 5.01 Uhr ein. Für den neuen Einwohner der Hansestadt am Sund notierten die Hebammen 3830 Gramm und 52 Zentimeter. Nachwuchsfreuden konnten am gleichen Tag auch die Eltern von Lucy Braun genießen, die in Groß Mohrdorf wohnen. Exakt um 6.22 Uhr strampelte sich ihre 3675 Gramm schwere und 52 Zentimeter große Tochter auf die Welt.

Schließlich stellte sich am 29. Januar auch noch Zuwachs für Preetz ein. Dort ist Karlo Jagomast zu Hause, der seinen ersten Schrei kurz nach 16.48 Uhr am vergangenen Sonnabend im Kreißsaal des Hanseklinikums von sich gab. Mit 3905 Gramm und 53 Zentimeter trug er sich ins Buch der Geburten ein.

