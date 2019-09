Willkommen Stacey, Helena und Ben

Stralsund

22 Mädchen und Jungen sind in der Woche von 23. bis 29. September im Kreißsaal des Helios Hanseklinikums in Stralsund geboren worden. Den Auftakt machte am 23. September Stacey Jarlingaus Stralsund. Sie war 51 Zentimeter groß und 3258 Gramm schwer. Am Tag darauf erblickte Helena Schubertaus Stralsund das Licht der Welt. Sie brachte bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern 3470 Gramm auf die Waage. Ihr folgte am 26. September Ben Melzeraus Steinhagen. Seine ersten Maße: 53 Zentimeter und 4180 Gramm.

Ihren Geburtstag am 27. September feiern künftig Liv Gau aus Prohn (51 Zentimeter, 3025 Gramm) sowie Jannis Hartmannaus Stralsund (53 Zentimeter, 4255 Gramm). Am 28. September wurde Leevi-Matheo Richter aus Stralsund von seinen Eltern begrüßt. Er war 46 Zentimeter groß und 2870 Gramm schwer.

Die Sonntagskinder der Woche sind Liam aus Stralsund (52 Zentimeter, 4215 Gramm) und Darian Wendtaus Stralsund (49 Zentimeter, 3000 Gramm).

Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Eltern, auch jenen, deren Kinder namentlich nicht veröffentlicht werden sollten.

Lesen Sie auch: Vorpommerns Wege aus der Hebammen-Krise

Von Jens-Peter Woldt