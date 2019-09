14 Geburten im Helios Hanseklinikum in Stralsund

Stralsund

14 Mädchen und Jungen sind in der Woche vom 9. bis 15. September im Stralsunder Helios Hanseklinikum geboren worden. Drei von ihnen sollen an dieser Stelle stellvertretend genannt werden.

Drei stellvertretend für alle

Nicklas Obalicha aus Stralsund erblickte am 11. September um 11.17 Uhr das Licht der Welt. Er war stattliche 3970 Gramm schwer und 53 Zentimeter groß. Ihren Geburtstag am 14. September feiert künftig Tessa Neumannaus Steinhagen. Geboren wurde sie um 16.28 Uhr. Sie brachte bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern 3320 Gramm auf die Waage. Kalevi Linard Kohs strampelte sich am 15. September um 5.25 Uhr ins Leben. Damit können sich seine Eltern also über ein Sonntagskind freuen. Ihm wurden 3465 Gramm und 52 Zentimeter ins Stammbuch geschrieben.

Herzlichen Glückwunsch allen frischgebackenen Eltern, natürlich auch jenen, deren Kinder namentlich nicht veröffentlicht werden sollten.

Von Jens-Peter Woldt