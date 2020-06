Stralsund

13 Mädchen und Jungen sind in der Woche vom 25. bis 31. Mai im Helios Hanseklinikum in Stralsund geboren worden. Immerhin 16 waren es in der ersten Juni-Woche.

Den Auftakt machte am 25. Mai Luca Petersen aus Parow. Er wog bei einer Körpergrröße von 44 Zentimetern 2250 Gramm. Auf ihn folgten am 27. Mai Yfke Schröder aus Pantelitz mit 47 Zentimetern und 3340 Gramm sowie Fabienne Melody Thöbe aus Stralsund mit 47 Zentimetern und 2555 Gramm.

13 Geburten in der letzten Mai-Woche

Den nicht ganz offiziellen Titel als Wonneproppen der letzten Mai-Woche sicherte sich Lucy-Sofie Appelbohm aus Preetz. Sie brachte stattliche 4460 Gramm auf die Waage und war 52 Zentimeter groß. Hochbetrieb herrschte am 29. Mai im Kreißsaal des Klinikums. Immerhin vier Geburten stehen an dem Tag zu Buche. Geboren wurden Elisa Dettloff aus Stralsund mit 54 Zentimetern und 3865 Gramm, Lara Weinert aus Franzburg mit 48 Zentimetern und 2975 Gramm, Nele Jolien Grünke aus Born mit 50 Zentimetern und 3275 Gramm sowie Ellis Henke aus Kemnitz mit 50 Zentimetern und 2870 Gramm.

Seinen Geburtstag am 30. Mai feiert künftig Mika Paul Luka aus Barth. Er war 52 Zentimeter groß und 3615 Gramm schwer. Das Sonntagskind der Woche heißt Merle Hanisch und kommt aus Garz auf der Insel Rügen. Sie brachte bei einer Körpergröße von 51 Zentimetern 3670 Gramm auf die Waage.

16 Babys Anfang Juni

Das erste Juni-Baby im Hanseklinikum war Kinan Alrefai aus Stralsund. Das Licht der Welt erblickte er am Pfingstmontag. Ihm wurden 48 Zentimeter und 3090 Gramm ins Stammbuch geschrieben. Mia Rinow aus Stralsund folgte am 3. Juni. Für sie notierten die Hebammen 48 Zentimeter und 2650 Gramm. Am selben Tag wurde Liam Dettmann aus Stralsund mit 50 Zentimetern und 3550 Gramm geboren.

Ihren Geburtstag am 4. Juni feiern künftig Emmi Neu aus Barth (53 Zentimeter und 3975 Gramm) sowie Emily Thätner aus Stralsund (51 Zentimeter und 3105 Gramm. Adrian Kolle aus Stralsund gab den ersten Schrei seines Lebens am 5. Juni von sich. Er war 51 Zentimeter groß und 3490 Gramm schwer. Am selben Tag geboren wurden Oskar Maik Muchow aus Stralsund (45 Zentimeter und 2615 Gramm) sowie Eva Nies aus Stralsund (51 Zentimeter und 3700 Gramm.

Theo Knuth aus Stralsund ist der Wonneproppen der ersten Juni-Woche. Als er am 5. Juni um 22.28 Uhr das Licht der Welt erblickte, war er 56 Zentimeter groß und unglaubliche 4890 Gramm schwer. Ihm folgte schließlich noch am 6. Juni Zoey-Elena Koll aus Stralsund mit 51 Zentimetern und 3400 Gramm.

Die OSTSEE-ZEITUNG gratuliert allen frisch gebackenen Müttern und Väter, natürlich auch jenen, deren Kinder an dieser Stelle namentlich nicht erwähnt werden sollten.

Von Jens-Peter Woldt