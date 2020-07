Stralsund

23 Mädchen und Jungen erblickten in der Woche vom 20. bis 26. Juli im Kreißsaal des Helios Hanseklinikums in Stralsund das Licht der Welt. Zehn von ihnen sollen an dieser Stelle genannt werden.

Am 20. Juli um 11.17 Uhr wurde Kurt Cornils aus Stralsund geboren. Er war 54 Zentimeter groß und wog 4105 Gramm. Noch am selben Tag folgten um 18.25 Uhr Jonne Ele Jackschenties aus Zingst mit 50 Zentimetern und 3385 Gramm sowie um 20.58 Uhr Levi Maik Hartwig aus Prohn mit 54 Zentimetern und 4130 Gramm.

Anzeige

Geburtenhoch am 23. Juli

Ihren Geburtstag am 23. Juli feiern künftig Livian-Luca Keberlein aus Groß Mohrdorf (4.51 Uhr, 52 Zentimeter, 4120 Gramm), Thea Luise Krüger aus Putbus (53 Zentimeter und 3925 Gramm), Merle Heß aus Brünzow (16.38 Uhr, 50 Zentimeter, 2765 Gramm) und Willi Joachim Gerhard Karg aus Tribsees (17.38 Uhr, 51 Zentimeter, 3920 Gramm).

Weitere OZ+ Artikel

Liya Güclüdal aus Grimmen kam am 25.– Juli um 4.25 Uhr auf die Welt und wog bei einer Körpergröße von 46 Zentimetern 2800 Gramm. Am 26 Juli um 3.25 Uhr zauberte Lenyo Knoch aus Tribsees seinen Eltern ein Lächeln ins Gesicht. Seine ersten Körpermaße: 51 Zentimeter und 3660 Gramm. Am selben Tag strampelte sich um 15.06 Uhr Lennard Jerome Wasenitz aus Jakobsdorf ins Leben. Für ihn notierte die Hebamme 54 Zentimeter und 3885 Gramm.

Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Müttern und Vätern, natürlich auch jenen, deren Nachwuchs namentlich nicht veröffentlicht werden sollte.

Von Jens-Peter Woldt