Stralsund

14 neue Erdenbürger meldet das Helios Hanseklinikum in Stralsund für die vergangene Woche. Sechs von ihnen sollen namentlich erwähnt werden.

Den Geburtenreigen eröffnete am 10. August Fritz Zehrt. Um 14.18 Uhr war der kleine Fritz da, 3860 Gramm (g) schwer und 52 Zentimeter (cm) groß. Fritz wächst in Zirchow auf.

Anzeige

Freude in Ahrenshagen-Daskow

In der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow bei Ribnitz-Damgarten freute man sich am 10. August über die Ankunft von Hilda Esch. Um 17.51 Uhr wurde Hilda in Stralsund geboren (2100 g und 45 cm).

Weitere OZ+ Artikel

Am 11. August erblickte Johann Friedrich Ebert um 17.21 Uhr das Licht der Welt (3390 g und 51 cm).

Für die nun jüngste Einwohnerin von Niepars, Tilda Maier, war es am 12. August soweit. Tilda kam in aller Frühe, um 2.21 Uhr, auf die Welt (3420 g und 49 cm).

Zwei neue Ribnitz-Damgartener

Zwei neue Einwohner hat die Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten. Emma Anni Ferger stellte sich am 13. August um 1.54 Uhr im Stralsunder Kreißsaal ein (3330 g und 52 cm). Karlo Rückner folgte am 14. August um 14.27 Uhr. Karlo brachte bei seiner Geburt 4250 g auf die Waage und war 53 cm groß.

Herzlichen Glückwunsch allen frischgebackenen Eltern, auch jenen, deren Nachwuchs nicht genannt werden sollte!

Von OZ/dl