Stralsund

18 Mädchen und Jungen erblickten im Kreißsaal des Helios Hanseklinikums in Stralsund in der Woche vom 14. bis 20. September 2020 das Licht der Welt. Elf von ihnen sollen hier stellvertretend genannt werden.

Den Auftakt machte am 14. September um 4.11 Uhr Emma Günther aus Tribsees. Sie brachte bei einer Körpergröße von 49 Zentimetern 3400 Gramm auf die Waage. Lena Rauer aus Altenpleen folgte am 15. September um 9.06 Uhr mit 50 Zentimetern und 3555 Gramm. Am selben Tag wurden um 11.39 Uhr Laynee Schibilski aus Barth mit 49 Zentimetern und 3060 Gramm sowie Fares Abbadi aus Stralsund mit 50 Zentimetern und 3415 Gramm geboren.

Drei Kinder am 17. September

Esey Amanuel Bahre aus Stralsund zauberte seinen Eltern am 16. September um 14.44 Uhr ein Lächeln ins Gesicht. Für ihn notierte die Hebamme 50 Zentimeter und 3335 Gramm. Ihren Geburtstag am 17. September feiern künftig Jolien Junk aus Stralsund, die um 1.50 Uhr mit 50 Zentimetern und 3160 Gramm auf die Welt kam, Tom Enthaler aus Negast, 8.08 Uhr, 56 Zentimeter und 4475 Gramm, sowie Reno David Holtz aus Gremersdorf-Buchholz, 16.30 Uhr, 50 Zentimeter und 2955 Gramm.

Wonneproppen Loki

Am 18. September um 4.29 Uhr strampelte sich Matteo Jüngling aus Stralsund ins Leben. Seine ersten Körpermaße: 55 Zentimeter und 4310 Gramm. Den nicht ganz offiziellen Titel des Wonneproppens der Woche sicherte sich am selben Tag um 8.16 Uhr Loki Matysiak. Der Junge aus Lüssow brachte bei einer Körpergröße von 57 Zentimetern stattliche 4755 Gramm auf die Waage. Das Sonntagskind der Woche heißt Amy-Annabell Rossow und wohnt in Stralsund. Ihr wurden am 20. September kurz nach ihrer Geburt um 0.31 Uhr 50 Zentimeter und 3170 Gramm ins Stammbuch geschrieben.

Zwillinge Hanna und Oliver

Außerdem sollen auch noch die Zwillinge Hanna und Oliver aus Stralsund erwähnt werden, die bereits am 5. September um 1.08 und 1.06 Uhr im Universitätsklinikum in Greifswald geboren wurden. Sie waren 43 Zentimeter beziehungsweise 46 Zentimeter groß sowie 2140 und 2210 Gramm schwer. Hinzu kommt auch noch Ninni aus Stralsund, die am 16. September um 19 Uhr ebenfalls im Universitätsklinikum in Greifswald geboren wurde. Sie war 52 Zentimeter groß und wog 3580 Gramm.

Ninni aus Stralsund ist am 16. September um 19 Uhr im Universitätsklinikum in Greifswald geboren worden. Sie war 52 Zentimeter groß und 3580 Gramm schwer. Quelle: E-Mail-OZ-Lokalredaktion-HGW

Herzlichen Glückwunsch allen frisch gebackenen Müttern und Vätern, natürlich auch jenen, deren Kinder namentlich nicht genannt werden sollten.

Von Jens-Peter Woldt