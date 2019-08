Stralsund

Die vergangene Woche hatte es auf der Geburtenstation des Helios Hanseklinikums Stralsund in sich. 24 Geburten standen vom 12. bis 18. August zu Buche. Das waren mehr als dreimal soviel als in der Vorwoche.

Den Auftakt machte am 12. August um 15.30 Uhr Aria Emilia Bengsch (2835 Gramm, 50 Zentimeter). Am frühen Morgen, um 2.59 Uhr, folgte Jamie-Alexander Clauss (2755 Gramm, 47 Zentimeter). Beide sind künftig in Stralsund zuhause. Der kleine Emil Schröder (11.31 Uhr, 3595 Gramm, 52 Zentimeter), der ebenfalls am 13. August Geburtstag hat, wohnt dagegen künftig in Krönnevitz. Kurz vor Mitternacht erblickte am 13. August noch Lucy Mathiak aus Ribnitz-Damgarten mit 3605 Gramm und 51 Zentimetern das Licht der Welt.

Arbeitsreichster Tag im Kreißsaal des Hanseklinikums war in der vergangenen Woche der Mittwoch mit acht Geburten. Zu den Babys, die am 14. August geboren wurden, zählen Edin Ehrecke aus Preetz (1 Uhr, 4230 Gramm, 54 Zentimeter), Emily Sophie Schotte aus Pantelitz (1.51 Uhr, 3760 Gramm, 52 Zentimeter) und Jane Kuchheida aus Stralsund (9.23 Uhr, 2320 Gramm, 44 Zentimeter). Am 15. August machte Cody Schubert um 14.29 Uhr seinen ersten Atemzug. Der kleine Nieparser wog 4665 Gramm und maß 53 Zentimeter.

Der 16. August ist für die Familien von Luan Pam Neumann, Lia Sicker und Paula Marit Scharlau ein besonderer Tag. Die drei Mädchen wurden nämlich an jenem Freitag geboren – die Richtenbergerin Luan Pam um 9.21 Uhr mit 3295 Gramm und 52 Zentimetern, die Stralsunderin Lia um 15.08 Uhr (4270 Gramm, 54 Zentimeter) und die Stralsunderin Paula Marit um 20.46 Uhr (3835 Gramm, 53 Zentimeter). Am 17. August feiern Luise Lisbeth Austinat (14.07 Uhr, 4155 Gramm, 53 Zentimeter) aus Ribnitz-Damgarten und Maxim Sklarow (17.40 Uhr, 3095 Gramm, 49 Zentimeter) aus Stralsund ihre Geburtstage.

Sonntagskinder sind hingegen die beiden Stralsunder Logan Bremer (13.28 Uhr, 4225 Gramm, 54 Zentimeter) und Magnus Walter Jung (21.36 Uhr, 4560 Gramm, 58 Zentimeter).

Wir wünschen allen Neugeborenen und ihren Familien alles Gute und viel Glück im Leben – auch jenen, die nicht in der Zeitung genannt werden möchten.

Von OZ/dl