Geburtenhoch in Stralsund: 22 Babys in einer Woche!

Was für ein Start ins Jahr! Gleich 22 Mal konnte das Wunder der Geburt in der vergangenen Woche am Stralsunder Helios gefeiert werden. Für sieben Tage ist das viel.

Hallo auf Erden, Smilla Snemâge, Hermine Anna und Vigo Till!

Eröffnet hat den Geburtenreigen Matti Matzner. Er kam am 6. Januar um 5.04 Uhr zur Welt, wog 4650 Gramm bei 54 Zentimetern Körpergröße und wird künftig in Ahrenshagen-Daskow zu Hause sein. Einen sehr originellen Namen fanden die Eltern von Smilla Snemâge Markaufür ihre Tochter. Die kleine Bartherin – 52 Zentimeter und 4095 Gramm – erblickte das Licht der Welt am 7. Januar um 19.38 Uhr. Kurz vor ihr – um 18.05 Uhr war Oswald Ruhland Leyton(3150 g, 52 cm) geboren worden – ein waschechter Stralsunder. Und nur Stunden später – am 8. Januar um 0.13 Uhr – machte Hermine Anna Thees(2850 g, 49 cm) aus Kramerhof ihren ersten Schrei. Am gleichen Tag wie sie – aber um 12.51 Uhr – kam Vigo Till Waack(4140 g, 53 cm) zur Welt. Er wohnt künftig in Stralsund.

Ein Geburtstag für drei Stralsunder

Am 9. Januar Geburtstag feiern können in den nächsten Jahren die drei StralsunderÉvani Sebastian López Winkel (Geburtszeit: 0.30 Uhr, 3110 g, 48 cm), Lucia Türschmann (4.07 Uhr, 3960 g, 53 cm) und Faye Juline Rosali Uhlemann(7.43 Uhr, 3150 g, 49 cm) sowie die derzeit wohl jüngste Wittenhagenerin Sophia Kröger(13.53 Uhr, 3425 g, 50 cm). Bereits kurz nach Neujahr – am 2. Januar um 6.22 Uhr – erblickte Paulina Milbergeraus Ribnitz-Damgarten in Stralsund das Licht der Welt. Sie wog 3000 Gramm, verteilt auf 48 Zentimeter Körpergröße.

Wir wünschen allen Neugeborenen einen guten Start ins Leben – selbstverständlich auch jenen, die an dieser Stelle nicht genannt werden sollen.

