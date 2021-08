Geflüchteter Straftäter in Stralsund: Was er in Freiheit gemacht hat

Stralsund

Mit der Verhaftung eines 57-jährigen Straftäters ist der Stralsunder Polizei am Dienstagmorgen ein rascher Coup gelungen. Nur 20 Stunden befand sich der Flüchtige auf freiem Fuß. Dienstagmittag befand er sich wieder in einer Zelle auf dem Stralsunder Revier – unklar war da noch, ob er gleich wieder in die JVA muss – oder ob eine Fußfessel reicht. Denn aus dieser hatte er sich am Montagvormittag befreit.

Von Montag zu Dienstag suchte allein die Landespolizei MV mit insgesamt 13 Streifenwagen im Stralsunder Stadtgebiet nach der abgängigen Person. Darüber hinaus waren zusätzlich Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Stralsund und Fährtensuchhunde im Einsatz.

Nachdem der Straftäter zuletzt am Montag gegen 10 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Lindenallee shoppen war und die Polizei gegen Abend zu einer öffentliche Fahndung aufrief, gingen etliche Hinweise ein. Der entscheidende Tipp erreichte die Polizei am Dienstagmorgen, die Polizisten durchkämmten die Tribseer Vorstadt und konnten den Mann stellen. Er ergab sich widerstandslos den Einsatzkräften.

„Wir bedanken uns bei der Bevölkerung und den Medien bei der Unterstützung“, sagt Mathias Müller, Pressesprecher von der Polizeiinspektion Stralsund. „Insbesondere natürlich bei dem Bürger, der den entscheidenden Hinweis gegeben hat.“

Radiohörer aus Stralsund sah Gesuchten vor der Tanke

Ostseewelle-Reporter Alexander Stuth hatte den Zeugen am Telefon – und leitete die Nummer weiter. Quelle: Ove Arscholl

Diesen gab letztlich ein Hörer der Morgensendung von Ostseewelle Hitradio MV. Er rief kurz nach halb sechs beim Sender an – und erwischte dort den Moderator und Reporter Alexander Stuth. „Er war sich nicht ganz sicher. Wir gingen zusammen die Beschreibung durch“, schildert Stuth die Situation.

Schnell wurde klar, dass es mit hoher Wahrscheinlichkeit der Gesuchte sein könnte. Geistesgegenwärtig notierte der Moderator die Nummer des Hörers und reichte sie umgehend an die Polizei weiter. „Vom Anruf bis zur Festnahme vergingen nur wenige Minuten“, lobt Stuth den rasanten Erfolg und verweist darauf, dass dieser ohne den öffentlichen Aufruf über die Medien wie OSTSEE-ZEITUNG und Ostseewelle so nicht möglich gewesen wäre. „Der Fall zeigt, wie wichtig so ein Zusammenspiel sein kann“, sagt Stuth. Dieses Mal sei es ein Straftäter gewesen. Doch in vielen anderen Fällen bräuchten Vermisste oft dringend ärztliche Hilfe. „Wenn man als Medienschaffender so helfen kann, ist man natürlich erleichtert“, sagt er.

Der Zeuge, der anonym bleiben möchte, bestätigte der OZ, dass der Mann in den frühen Morgenstunden mit einem Bier in der Hand an der Shell-Tankstelle unterwegs war. Erkannt hätte er ihn unter anderem an der für einen Mann kleinen Statur von lediglich 1,73 Metern. Die schlanke Figur, das ungepflegte Äußere und der Stoppelbart hätten ebenso zu dem Flüchtigen gepasst. Doch sicher war sich der Zeuge erst, als er mit Moderator Stuth via Telefon die Details durchging.

57-Jähriger verbüßte Haftstrafe wegen sexueller Nötigung

Inzwischen sind weitere Details über den Gesuchten bekannt geworden. Wie ein Sprecher der Stralsunder Staatsanwaltschaft am Dienstag erklärte, war der 57-Jährige von einem Gericht zu einer vierjährigen Haftstrafe wegen sexueller Nötigung von Kindern verurteilt worden. Diese Strafe habe der Mann aus der Region Vorpommern-Rügen vollständig verbüßt. In solchen Fällen werde eine elektronische Fußfessel und Führungsaufsicht angeordnet, um den Mann auch in Freiheit unter Kontrolle zu halten. „Freiheit muss auch erst wieder gelernt werden“, hieß es.

So eine elektronische Fußfessel hat der Straftäter selbst deaktiviert. Quelle: Susann Prautsch

Der Mann hatte am Montag in Stralsund seine elektronische Fußfessel deaktiviert – und damit die groß angelegte Fahndung ausgelöst, die nach knapp 20 Stunden widerstandslos endete. „Nun ermitteln wir, wo der Gesuchte in der Zwischenzeit war“, sagte der Sprecher. Außerdem soll ein Haftbefehl wegen Verstoßes gegen die Führungsaufsicht beantragt werden.

Gesuchter war erst seit Kurzem auf freiem Fuß

Der Gesuchte war erst seit wenigen Tagen auf freiem Fuß. Nachdem er am Montagvormittag in einem Stralsunder Supermarkt gesichtet worden war, war die elektronische Fußfessel außer Betrieb. Sie sei vermutlich mit einem Gegenstand durchtrennt worden, hieß es. Damit laufe automatisch ein Alarm beim Amt für ambulante Straffälligenarbeit Mecklenburg-Vorpommern auf, das solche Fälle betreut.

Für solche Verstöße gegen das Tragen solcher Fußfesseln kann eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Laut Staatsanwaltschaft müssen sich Straftäter in solchen Fällen bis zu fünf Jahre nach Strafverbüßung überwachen lassen. Eine Fußfessel werde im Schnitt maximal ein Jahr angeordnet.

Von Kay Steinke