Gelber E-Bus fährt durch Stralsund: Sieht so die Zukunft aus?

Es passiert auch nicht alle Tage, dass ein Busfahrer beklatscht wird – und das nicht mal von seinen Fahrgästen, sondern von Bekannten, an denen er vorbeifährt. Sie blicken erstaunt und zollen ihm – wahrscheinlich etwas augenzwinkernd – Anerkennung dafür, was für ein ungewöhnliches Gefährt er doch lenkt. Am Mittwochmorgen konnte der Fahrer eines bananengelben Elektrobusses auf seiner Tour zwischen Strelapark und Devin genau solche Reaktionen genießen.

Der Stromer ist seit Dienstag auf den Straßen Stralsunds unterwegs. Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) hat ihn für drei Tage aus Brandenburg geliehen und will Erfahrungen sammeln, wie sich ein solches E-Fahrzeug im alltäglichen Linienverkehr so macht, welche Reichweite es hat, wie lange das Laden dauert, welche Infrastruktur dafür nötig ist. Die OZ war mit an Bord.

Die Fahrt ist „gleichmäßiger“

Der erste Eindruck: „Von der Geräuschkulisse her ist der Bus wesentlich ruhiger als die anderen“, sagt ein älteres Ehepaar aus Knieper West, das ein paar Stationen zum Einkaufen gefahren ist. Beide sind mit einer Gehhilfe unterwegs und haben damit im Bus keinerlei Probleme gehabt. Außerdem finden sie: „Die Polsterung der Sitze ist in Ordnung.“ Ergo: „Wir haben nichts auszusetzen.“

Auch der Stralsunder Tom Fredrich hat nach einer Tour vom Einkaufszentrum zum Bahnhof eine Meinung: „Ich fand den Bus nicht unbedingt leiser, es waren halt andere Geräusche. Aber die Fahrt an sich war gleichmäßiger. Auch beim Anfahren.“ Eine kleine Spielerei war für ihn ein großer Pluspunkt: An den Sitzen sind USB-Anschlüsse. „Da konnte ich gleich während der Fahrt mein Handy laden. Das war echt gut, der Akku war ziemlich leer.“

Und was sagt der Busfahrer? „Der E-Bus fährt sich sehr gut und ruckelt nicht so, weil er kein Getriebe hat.“ Der Mann, er möchte seinen Namen sich nennen, sitzt seit 40 Jahren hinterm Lenkrad und hatte den Bus auch schon am Dienstag getestet.

150 Kilometer mit einer Akkuladung

Nach der Schicht kam der eCitaro aus dem Hause Mercedes-Benz an die Steckdose. Das Laden dauerte sechs Stunden. Mit vollem Akku seien auf jeden Fall 150 Kilometer drin, so der Busfahrer. Das heißt, auf der Linie drei kann der Wagen zwischen 10 und 16 Uhr seine Runden drehen, ohne einen Ladestopp einlegen zu müssen.

Wie weit verbreitet ist der E-Antrieb? Laut Jürgen Popis, Verkaufsleiter bei Mercedes-Benz, wurden bislang 120 eCitaro an Verkehrsbetriebe in Deutschland verkauft. Die Serienfertigung nehme langsam Fahrt auf. Die Berliner Verkehrsbetriebe etwa wollen sich bis 2030 ganz vom Selbstzünder verabschieden.

Ist Strom also die Zukunft im Busverkehr? VVR-Sprecher Michael Lang reagiert amüsiert, aber verhalten: „Dieser Antrieb könnte eine Option sein. Könnte! Anschaffungen sind bisher nicht geplant.“ Die VVR modernisiert ihre Flotte stetig. Im Durchschnitt werden die Busse 16 Jahre eingesetzt, ehe sie weiterverkauft werden. Bei Neuanschaffungen wird darauf geachtet, dass neue Fahrzeuge zumindest typengleich zu denen sind, die sie ersetzen sollen, damit die Kapazität gleich bleibt oder erhöht wird.

Auch die Grünen wollen den Gelben testen

Am Donnerstag endet der Probebetrieb des gelben Stromers in Stralsund. Auch die Grünen wollen den E-Bus testen. Wer die Mitglieder der Bürgerschaftsfraktion begleiten möchte, sollte sich um 9.45 Uhr an der Haltestelle Devin einfinden. Laut VVR-Sprecher Lang soll der Bus auch im Falle eines Fahrerstreiks auf der Linie drei unterwegs sein. „So lautet zumindest unsere Planung.“ Die Fahrt ist übrigens gratis. Im Testbus gibt es keine Kasse.

35 Liter auf 100 Kilometer 166 Bussesind für die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) im Einsatz. Davon sind 133 sogenannte Niederflurfahrzeuge, also Busse mit einem niedrigen Einstieg für die Fahrgäste. Bis auf einen Hybridbus werden alle Fahrzeuge ausschließlich mit Diesel betrieben. Auf 100 Kilometern im Stadtverkehr werden im Durchschnitt 35 Liter verbraucht. Ein Bus wird am Tag im Schnitt 166 Kilometer bewegt. Der elektrische Bus hat eine vom Hersteller ( Mercedes-Benz) garantierte Reichweite von 150 Kilometern. In ihm sind zehn Batteriemodule verbaut, wodurch sogar bis zu 200 Kilometer möglich sind. 29 Fahrgäste können sitzen, für weitere 64 gibt es Stehplätze. Der Preis für einen Strombus liegt bei rund 600 000 Euro. Er ist damit etwa doppelt so teuer wie ein vergleichbarer Dieselbus.

Von Kai Lachmann