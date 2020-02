Gelber E-Bus rollt durch Stralsund

Stralsund

Ein gelber Bus mit Elektroantrieb wird in dieser Woche drei Tage lang in Stralsund zum Einsatz kommen. Laut Michael Lang, Sprecher der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) sollen die Fahrgäste das Gefährt auf diese Weise kennenlernen – ebenso will die VVR selbst Erfahrungen sammeln.

Am Dienstag ist der Mercedes Citaro unregelmäßig im städtischen Linienverkehr im Einsatz. Wer im Bus auf jeden Fall eine Runde drehen möchte, hat am Mittwoch und am Donnerstag zwischen 10 und 16 Uhr auf der Linie 3 zwischen Devin und dem Strelapark dazu die Möglichkeit.

„Die erste Abfahrt erfolgt um 10 Uhr in Devin und vom Strelapark um 11 Uhr die Rückfahrt“, berichtet Lang. Alle zwei Stunden gibt es eine Abfahrt je Richtung. Er schränkt ein: „Leider können wir keine genauen Abfahrtszeiten für alle Zwischenhaltestellen nennen.“

Von Kai Lachmann