Geld für Stralsunder Projekte: Stadtwerke starten neue Plattform

Wenn die Stralsunder Wildcats ihren Gegnerinnen die Volleybälle um die Ohren hauen, ist die Stimmung in der Diesterweghalle meist prächtig. Gerne würde der Zweitligaverein bei Heimspielen auf einer Multimediawand den Zuschauern Informationen zu den Spielerinnen, den Vereinen und Ähnliches anbieten. „Wir erhoffen uns dadurch eine Attraktivitätssteigerung des Heimspiel-Erlebnisses“, sagt Co-Trainerin Ariane Voelkner.

Woher das Geld dafür kommen soll? Am besten von der Allgemeinheit. Crowdfunding heißt das Zauberwort und bedeutet übersetzt in etwa Gruppenfinanzierung. Eine solche kann seit Anfang Dezember zielgerichtet über eine neue Onlineplattform der Stralsunder Stadtwerke organisiert werden.

Spiel gegen die Wildcats für 500 Euro

Das Projekt Multimediawand ist das erste, das über die Internetseite www.stralsund-crowd.de nach Unterstützern sucht. Diese können dort nicht nur einen Geldbetrag spenden, sondern auch gleich noch sehen, was für eine Gegenleistung es dafür gibt. Wer beispielsweise 15 Euro beiträgt, bekommt dafür eine Eintrittskarte oder ein Mannschaftsfoto. Für 50 Euro darf man sich dann schon mit aufs Mannschaftsfoto stellen. Für 100 Euro gibt es ein signiertes Trikot oder einen Besuch beim Training und für 500 Euro ein Match gegen die Wildcats – diese Belohnung ist aber schon vergriffen.

Bislang sind rund 2000 Euro eingegangen. Das Spendenziel von 5000 Euro soll bis zum 20. Januar erreicht werden. Ein Endspurt ist also nötig. Denn auch das ist eine Besonderheit des Crowdfunding: Die Projekte sind nicht ewig zur Finanzierung ausgeschrieben, sondern nur einen gewissen Zeitraum.

60 Wochen bringen nicht wesentlich mehr als 60 Tage

„Viel passiert zum Anfang und zum Ende einer Aktion“, erklärt Julia Romer, Leiterin des Marketings bei den Stadtwerken. Das habe die Erfahrung des Dienstleisters gezeigt, der im Auftrag der Stadtwerke die Crowdfunding-Plattform technisch realisiert. Demnach ist ein Projekt also nicht zwingend erfolgreicher, wenn es anstatt 60 Tagen 60 Wochen online steht.

Zusätzlich unterstützen die Stralsunder Stadtwerke die Projekte aus einem Fördertopf. „Für jede Spende über zehn Euro legen wir zehn Euro drauf. So lange, bis der Topf leer ist“, erläutert Romer. Aktuell sind im Topf pro Monat 500 Euro.

Chamäleon Verein ist schon am Ziel

Und was ist, wenn das Spendenziel verfehlt wird? „Sämtliche Spenden werden zunächst auf einem gesonderten Konto gesammelt und nur bei Erreichen der Zielsumme ausgezahlt.“ Werde diese verfehlt, so die Marketingleiterin, gehen die Spenden zurück an die jeweiligen Unterstützer.

Im Gegensatz zu den Wildcats hat der Chamäleon-Verein Stralsund sein Spendenziel schon erreicht. Für das erworbene ehemalige Schullandheim in Bremerhagen, 20 Kilometer südlich von Stralsund, benötigte der in den Bereichen Jugendhilfe und Schulsozialarbeit aktive Verein 2500 Euro für den Wiederaufbau. In der Stralsund-Crowd wurden Spenden für die Elektrik und eine kleine Küche für eine der dortigen vier urigen Holzhütten im Ferienlagerstil gesammelt.

Konkurrenz zum Angebot 99 Funken der Sparkassen

So eine Plattform lebe von Mitmachern – sowohl von Unterstützern als auch von Projektanbietern. „Das oberste Ziel ist, dass die Gemeinschaft etwas davon hat“, sagt Romer. Dass das Prinzip funktionieren kann, zeigt die Plattform 99funken.de der Sparkassen. Im Bereich Vorpommern sind darüber bisher 35 Projekte realisiert worden: Fast 1000 Unterstützer spendeten mehr als 140 000 Euro. Und auch die Sparkasse legt aus einem Spendentopf immer noch mal etwas oben drauf.

Noch Fragen? Die Stadtwerke Stralsund ( SWS) laden alle Vereinsvertreter, Initiatoren und alle an der Plattform Interessierten zu einer Vorstellungsrunde ein. Dort können alle offenen Fragen bezüglich des neuen Angebots geklärt werden. Termin: 16. Januar um 17 Uhr im Servicecenter der SWS am Frankendamm 8. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

