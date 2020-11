Stralsund

Die Polizei in Stralsund ( Landkreis Vorpommern-Rügen) hat am Dienstag zwei Einbrüche gemeldet. Der erste Einbruch sei in ein Büro einer Personaldienstleistungsfirma in der Stralsunder Altstadt verübt worden. Der oder die Einbrecher hätten eine geringe Menge Bargeld entwendet und Sachschaden verursacht.

Auch ein Spirituosenladen in der Stralsunder Innenstadt hatte ungebetenen Besuch. Hier sei Alkohol gestohlen und ebenfalls Sachschaden angerichtet worden.

Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf etwa 1500 Euro. Ob ein Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen bestehe, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin der OZ.

Hinweise bitte an die Polizei in Stralsund (Telefon 03831/ 289 00) oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de.

Von OZ/dl