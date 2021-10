Stralsund

Betrügern gelang es vergangene Woche mehrfach bis zu 45 000 Euro von Kundenkonten der Sparkasse und der Pommerschen Volksbank im Landkreis Vorpommern-Rügen abzubuchen. Das teilt die Polizei nach ersten Erkenntnissen mit. Die Geschädigten kamen unter anderem aus Franzburg, Ribnitz-Damgarten, Prohn und Stralsund. In allen Fällen ähneln sich die Vorgehensweisen der bisher unbekannten Täter.

Die Betroffenen teilten der Polizei mit, dass sie in der Regel zunächst eine E-Mail ihrer vermeintlichen Bank erhielten. In diesen E-Mails wurde ihnen unter anderem mitgeteilt, dass das Tan-Verfahren abläuft oder sie ihre Daten überprüfen und personalisieren müssten. Über einen Link oder einen Button in der E-Mail gelangten sie auf die augenscheinlich richtige Internetseite ihrer Bank. Hier registrierten sie sich mit den Zugangsdaten für ihren Online-Banking-Account.

Überweisungen ins Ausland nach Online-Registrierung

In einigen Fällen fand zusätzlich ein Telefonat mit einem angeblichen Mitarbeiter der Bank statt, der ihnen die weitere Vorgehensweise erklärte. Dazu erhielten einige Geschädigte im Vorfeld einen Sicherheits-PIN. Mitunter erschien auf den Displays sogar die exakte Nummer ihrer Bankberater.

Später erhielten die Betroffenen in der Regel eine vermeintliche SMS ihrer Bank, woraufhin sie sich erneut in ihrem Online-Banking registrieren mussten. Direkt im Anschluss an die Registrierungen wurden teils mehrere Abbuchungen von den Konten vorgenommen und auf verschiedene Auslandskonten überwiesen. Hierbei handelte es sich in der Regel um Geldbeträge in vierstelliger Höhe. Kurze Zeit später konnten die Geschädigten nicht mehr auf ihr Online-Banking zugreifen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Wenden Sie sich sofort an Ihre Bank, sobald Sie einen Betrug vermuten. Die Banken verschicken grundsätzlich keine E-Mails, in denen Kunden dazu aufgefordert werden, ihre Kontodaten einzugeben.

