Stralsund

Endlich wieder Musik machen, endlich wieder vor Publikum auftreten! Die seit dem vergangenen März permanent herrschende pandemische Situation macht es den Musikern aller Genres hierzulande sehr schwer, in einer größeren Öffentlichkeit aufzutreten. Die Kulturverantwortlichen aus der Stralsunder Stadtverwaltung möchten diesen für die lokale kreative Live-Musikbranche frustrierenden Zustand zumindest abmildern und eine alternative Auftrittsform im Rahmen des ausgerufenen „Stralsunder Kultursommers“ schaffen.

Mit Kultur in den Spätsommer

Mit der rundum gelungenen Auftaktveranstaltung am Samstag auf der Mahnkeschen Wiese im Windschatten der Rügenbrücke wurde ein Hoffnungszeichen für die regional-lokale Amateurmusiker-Branche gesetzt.

Die Stralsunder Band „Hatshot“, bestehend aus den drei Brüdern Moritz Fridolin (17, Gitarre, v.l.), Emil Jonathan (14, Gesang, Saxophon) und Oskar Leonard (11, E-Piano), eröffnete am Samstagnachmittag den Konzertreigen des Kultursommer 2020 auf der Mahnkeschen Wiese. Quelle: Christian Rödel

Die junge Stralsunder Band „Hatshot“, mit den wohl jüngsten Musikern der gesamten Mugge, war der Opener des bunten Konzertreigens. Mit dem Kulthit „Klingklang“ von Keimzeit eröffneten die drei Brüder Oskar Leonard (11, E-Piano), Emil Jonathan (14, Saxophon und Gesang) und Moritz Fridolin (17, Gitarre) ihren Gig, bevor sie mit dem internationalen One-Hit-Wonder „Lemon Tree“ der deutschen Band „ Fools Garden“ ihr breites Cover-Repertoire präsentieren. Selbst den Klassiker „Money, Money“ des schwedischen Jahrhundert-Ouartetts Abba coverten die drei Brüder auf erstaunlich originalgetreue Art und Weise.

Voll des Lobes für die Initiative der Stadtverwaltung war Michael Schwabenthal von der Stralsunder Musikschule, wo er als Lehrer seinen Schülern das professionelle Bedienen der diversen Tasteninstrumente beibringt. „Ohne das große Engagement von Andrea Hermann vom Amt für Kultur wäre dieses Event nicht möglich gewesen, und ich habe ihr gerne dabei geholfen, die Kontakte zu den jungen Bands aus der Region zu vermitteln“, so Schwabenthal, der am Abend noch mit seiner Ostrock-Cover-Formation „Lebenszeit“ live auf der Bühne spielte.

Der Nachwuchs schläft nicht

Am noch regenfreien späten Samstagnachmittag traten zudem die Bands „Red Monkeys“ und „Million Fellas“ auf. Unter den Fittichen von Sven Kühbauch, Lehrer für junge Rockformationen an der Stralsunder Musikschule, gaben die „Red Monkeys“ (Rote Affen) ihrem rockaffinen Affen ordentlich Zucker. Mit der Cover-Version „ Sunny“ von Bobby Hebb zog das Quartett alle Register ihres Könnens und selbst vor so höchst anspruchsvollen Jazznummern wie „Chameleon“ von Herbie Hancock hatten die vier Jungs mit ihrer ungestümen Spielweise keinen unterwürfigen Respekt und drückten diesem Klassiker ihre persönlichen Notenstempel auf. Respekt! Das erfordert ein großes Selbstbewusstsein und natürlich ein überaus solides Beherrschen des eigenen Handwerks.

Nach den „Roten Affen“ folgten Millionen von Kumpels oder besser, wie es der Bandnamen auf Englisch suggeriert, „Million Fellas“. Diese Stralsunder Formation ist ebenfalls ein hoffnungsfrohes Band-Projekt mit großem kreativem kompositorischen Potenzial. „Die Jungs sind wie viele andere Nachwuchsbands aus der Region so richtig heiß darauf, endlich mal wieder live vor Leuten zu spielen“, sagte der Rechtsanwalt Marco Liebmann-Dallmann, der die Band als Manager und Techniker betreut.

Die Berliner Peter-Maffay-Tribute-Band „Eiszeit“ sollte mit ihrer Bühnen-Performance den krönenden Abschluss der ersten Stralsunder Kultursommer-Veranstaltung bilden.

Von Tanz bis Erntedank

Doch damit ist der Kultursommer noch lange nicht beendet. Denn nicht nur die Künstler selbst haben Lust, etwas zu präsentieren, „sondern auch die Stralsunder sind kulturhungrig“, erklärte Jeannine Wolle vom Amt für Kultur, Welterbe und Medien. Deshalb habe die Verwaltung mit dem Sommer-Rock am Sund insgesamt sechs besondere Veranstaltungsformate entwickelt.

Am 2. September folgt „Sommer-Klassik auf dem Hof“ in St. Annen und Brigitten, dort wird ein Streicher-Trio zu Gast sein. Nur drei Tage später, am 5. September“ laden Stralsunder Tanzvereine zum „Sommer-Tanz auf dem Markt“ ein. Entspannt kulturvoll wird es am 12./13. September mit dem Küstenkozmos auf der Hansa-Wiese. Am 18. September heißt es „Sommer-Lich(t) am Hafen“ und den Abschluss des Kultursommers bildet am 27. September das Erntedankfest auf dem Alten Markt. Bei allen Veranstaltungen müssen die geltenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Was genau die Besucher bei den einzelnen Veranstaltungen erwartet und wo es Tickets zu kaufen gibt, wird im Vorfeld bekannt gegeben. Na dann steht einem schönen Kultur-Spätsommer nichts mehr im Wege.

Von Christian Rödel und Miriam Weber