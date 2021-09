Wittenhagen

In der Gemeinde Wittenhagen wird gefeiert. Und zwar eine ganze Woche lang ab Montag, dem 13. September. „Weil wir gern feiern, bekannt dafür sind und vor allem, weil wir jetzt, da es coronabedingt möglich ist, allen Einwohnern die Möglichkeit geben möchten, sich in der Gemeinschaft zu treffen“, nennt Bürgermeister Frederic Beeskow (Wählergemeinschaft) die Gründe für diese Festwoche. Denn ein Jubiläum oder Ähnliches steht gar nicht an.

Das Gemeindeleben habe mehr als eineinhalb Jahre gelitten, „und wir wollen es wiederbeleben“, hofft der Bürgermeister. Die Gemeinde will dabei den Rahmen vorgeben. Die Wittenhagener selbst – und natürlich die Bewohner der dazugehörenden Dörfer Abtshagen, Glashagen und Kakernehl – können die „Initialisierung“ nutzen und wieder Leben und Schwung in die Dörfer bringen. Deshalb sind im Vorfeld viele Ideen nicht nur in der Gemeindevertretung, sondern vor allem auch von den Ehrenamtlern in den vielen Vereinen entwickelt worden. „Und so können wir jetzt viele Angebote bündeln und hoffentlich auf vielen Ebenen miteinander in Kontakt treten“, hofft Beeskow.

Das Programm der Festwoche Montag, 13.9. 18 Uhr öffentliche festliche Gemeindevertretersitzung 19.30 Uhr Konzert in der Kirche Dienstag, 14.9. 19 Uhr Informationsveranstaltung bei Bela „Grüne Gemeinde“ Mittwoch, 15.9. Landkino auf dem Sportplatz 17 Uhr für Kinder „Vaiana“ 20 Uhr für Erwachsene „Das perfekte Geheimnis“ Donnerstag, 16.9. 17 Uhr Volleyballturnier für Jedermann in Wittenhagen; offene Tür beim Schützenverein in Kakernehl Freitag, 17.9. 19 Uhr Livemusik-Rockband-Linedancer: Still Crazy & Lebenszeit & Newcomer Sonnabend, 18.9. 11 Uhr Fest der Vereine: Familientag auf dem Sportplatz, Hüpfburg, Funino, Zuckerwatte, Bubble-Ball, Schminken, Modenschau, Ponyreiten, Tombola und viele Überraschungen 17 Uhr Fußball SV Abtshagen-1. FC Magdeburg 19 Uhr Einweihung Flutlichter 20 Uhr Tanz mit DJ Osna und DG Pogo Sonntag, 19. 9. 9 Uhr Gottesdienst auf Plattdeutsch 10 Uhr Frühschoppen mit Blasmusik 13 Uhr Fußball SVA Männer-FSV Klevenow

Ein ganz besonderer Tag der Festwoche wird gleich der zweite sein. Dann wird in das Unternehmen Bela nach Wittenhagen eingeladen. „Es liegt zentral in der Gemeinde und ist von allen unseren Dörfern gut per Fahrrad zu erreichen“, sagt Beeskow. Dort öffnet die Logistik-Firma ihre Türen, Interessenten können sich vor Ort umschauen und sich informieren. „Viele kennen dieses Unternehmen hier bei uns gar nicht von innen und so freuen wir uns sehr, diese Möglichkeit zu schaffen“, sagt er.

Thema am Dienstag: Grüne Gemeinde

An diesem Abend geht es aber vor allem um ein Zukunftsprojekt Wittenhagens: In einer Podiumsdiskussion, bei der unter anderem Anwohner aus den einzelnen Dörfern zu Wort kommen, ist das Hauptthema die „Gründe Gemeinde Wittenhagen“. Vor Ort werden dann auch der Landwirt und der Windbauer der Windräder bei Glashagen sowie Vertreter vom regionalen Stromanbieter, Bela, und der Forstwirtschaft sein. Ein Vertreter der Stralsunder Hochschule wird über Wasserstoff als Energiequelle informieren. Moderiert wird der Abend von Professor Henning Bombeck von der Universität Rostock sowie der Regionalplanerin Dr. Ute Fischer-Gäde. Miteinander ins Gespräch zu kommen, sich über Erfahrungen oder auch Ängste auszutauschen und sie im besten Fall abzubauen, sei das Ziel des Abends.

Ganz anders kommuniziert werden soll dann am Donnerstag in Wittenhagen und Kakernehl. Dann werden nämlich Mannschaften aus Interessenten ausgelost, die sich beim Beachvolleyball und auf dem Schützenplatz beweisen können. Beeskow: Auch dabei ist unser Ziel, Menschen in Kontakt zu bringen“. Gleichzeitig soll aber auch der Ortsteil Kakernehl vorgestellt werden.

Eine Mannschaft des 1. FC Magdeburg wird in der Wittenhäger Festwoche gegen den SV Abtshagen spielen. Auf dem Foto: Dirk Stahmann, Dirk Hannemann, Rolf Döbbelin, Pit Grundmann, Christian Uffrecht, Joachim Streich, Maik Zentrich, Carsten Beyer, Jürgen Brennecke vorn von links: Peter Otte, Stephan Schulz, Alexander Siemke, Christian Beer, Heiko Bengs Dirk Baumann. Quelle: privat

Fest der Vereine mit Fußball und Joachim Streich

So richtig rockig wird es am Freitag bei einheimischen Bands. Davor, um 13 Uhr, wird außerdem die E-Tankstelle in Abtshagen eingeweiht. Und am Sonnabend startet das Fest der Vereine – ein Familientag auf dem Abtshäger Sportplatz ab 11 Uhr. Um 17 Uhr beginnt das Fußballspiel des SV Abtshagen gegen den 1. FC Magdeburg. Zu Gast in dann auch Ex-Fußballspieler und Ex-DDR-Nationalspieler Joachim Streich. Der soll auch mit von der Partie sein, wenn abends die Party steigt und außerdem die moderne Flutlichtanlage auf dem Sportplatz eingeweiht wird.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein plattdeutscher Gottesdienst und ein Frühschoppen mit Blasmusik stehen für Sonntag auf dem Programm.

Von Almut Jaekel