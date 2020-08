Stralsund

Es summt und blüht. Die Äpfel und Birnen sind noch nicht ganz reif, aber bei den Brombeeren und Tomaten kann man kräftig naschen. Willkommen im offenen Naturgarten „Tosam Ackern“. Doch ein Blick in den großen Garten in der Sparte im Schwarzen Weg in Stralsund offenbart auch, dass es hier noch jede Menge zu tun gibt.

Gärtnern als Ausgleich

Es summt und blüht im Gemeinschaftsgarten. Quelle: Miriam Weber

Die Idee des gemeinschaftlichen Gärtnerns kam aus der Initiative Transition Town Stralsund. „Im vergangenen Jahr haben dann ein paar Leute den Garten übernommen“, sagt Philipp Töpfer, der seit dem Frühjahr nun ebenfalls die Hacke in die Hand nimmt. Der 35-Jährige zählt auf, dass es an vielem fehlt und vor allem noch jede Menge gemacht werden muss. „Wir brauchen Gartengeräte, außerdem muss jede Menge Müll entsorgt werden, ein Stromkasten und ein kleines Gartenhaus zählen zu den dringlichsten Dingen, die angeschafft oder gebaut werden müssen.“ Aber daran arbeite man zusammen, wie der Name verrät – „Tosam Ackern“.

Jede Spende hilft

Deshalb habe man sich entschieden, über das Crowdfunding-Projekt der Sparkasse Vorpommern, „99 Funken“, um Unterstützung zu bitten. Noch bis zum 6. September kann Geld für das Projekt „Tosam Ackern“ gespendet werden. Im Gegenzug gibt es je nach Spendenhöhe Prämien wie unter anderem einen Erntekorb aus dem Garten oder Apfelsaft.

Die Stadt im Wandel Transition Town, das bedeutet so viel wie „Stadt im Wandel“. Seit 2006 gibt es diese Initiative weltweit und auch in Stralsund gibt es eine Gruppe. Ziel der Transition Town Bewegung ist es, nachhaltig zu leben. So setzen sich die Mitglieder dafür ein, dass Lebensmittel vor Ort erzeugt und nicht um den halben Globus transportiert werden. Damit ist aber nicht nur die kommerzielle Produktion gemeint. Es geht unter anderem auch darum, dass Menschen gemeinsam Gärten bebauen und deren Produkte verarbeiten. So wie es jetzt in „Tosam ackern“ der Fall ist. Verschiedene Projekte sind in den vergangenen Jahren von Transition Town initiiert worden, unter anderem auch die Hochbeete in der Stralsunder Innenstadt, die für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Schritt für Schritt wollen die passionierten Freizeitgärtner einen Ort der Begegnung, der Erholung und der Bildung schaffen. „Wir sind bis jetzt ein bunter Haufen“, sagt Philipp Töpfer, der zum Gemeinschaftsgarten kam, um auf der einen Seite einen Ausgleich zu seinem Job zu finden und auf der anderen Seite, um neue Leute kennenzulernen. Er habe zuvor auch nicht gegärtnert, aber das sei das Schöne in der Truppe, dass es ein Mix aus Profis und Laien sei. „Für mich ist es ein neues Hobby, das ich ausprobieren möchte.“

Dicht an der Natur dran

Priorität hat in diesem Garten das naturnahe Gärtnern. Also der komplette Verzicht auf Pestizide, das Anbauen von heimischen Pflanzen und eine möglichst große Diversität. Außerdem zeigt Philipp Töpfer noch auf etwas Besonderes, denn in einem Teil des Gartens steht ein Bienenstock. „Wir imkern auch.“

Durch diesen Garten zu laufen, ist wie Biologieunterricht im Freien. Insektenhotels, Nisthilfen für Vögel, Kräuterschnecken, Obst und Gemüse und Bienenstock. Und das soll es perspektivisch auch werden: Ein Ort zum Lernen, sich zu bilden. „Wir wünschen uns, dass Kindergarten- und Schulgruppen eigene Beete gestalten und den Imkern bei der Arbeit helfen“, schaut Philipp Töpfer voraus. Ein großer Bereich des Gartens soll deshalb den Kindern vorbehalten sein. „Dort können sie dann unter anderem ihre eigenen Beete anlegen.“

Nachhaltig zu gärtnern ist das Ziel von „Tosam ackern“ Quelle: Miriam Weber

Es summt und blüht

Doch längst sollen nicht nur die Jüngeren etwas lernen können. Denn Workshops zum naturnahen Gärtnern, Imkern oder nachhaltiger Landwirtschaft könne man sich ebenso vorstellen. Es gehe darum, sich mit der Nachhaltigkeit auseinanderzusetzen und zu schauen, wie man das auch im Alltag umsetzen kann.

Doch was jetzt direkt ansteht, sind im wörtlichen Sinne die Früchte der Arbeit. „Im September wollen wir die große Apfelernte machen und aus den Äpfeln Saft“, erklärt Philipp Töpfer. Doch auch so gibt es eine Menge zu ernten. Kartoffeln, Möhren, Radieschen …

Info: Wer sich vorstellen kann, auf der Parzelle mit anzupacken, kann entweder montags um 18 Uhr persönlich dort vorbeischauen oder sich erst einmal auf der Internetseite www.transition-town-stralsund.de umschauen. Wer etwas für das Projekt spenden möchte, ist auf www.99funken.de/naturgarten-stralsund richtig.

Von Miriam Weber