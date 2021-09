Gemüsehändler aus Sassnitz ist auch Stralsundern bestens bekannt

Stralsund/Sassnitz

Das Gesicht des Sassnitzers Olaf Reichert ist auch vielen Stralsundern vertraut. Jeden Dienstag und Freitag ist er auf dem Neuen Markt Anlaufstelle für alle, die auf der Suche nach frischem Obst und Gemüse sind. Seit 28 Jahren ist er im Gemüsehandel tätig und hat sich vor 12 Jahren damit selbstständig gemacht. Soweit es möglich ist, bezieht er seine Waren regional und direkt vom Erzeuger und verkauft dann auch mittwochs in Sassnitz und donnerstags in Wolgast auf den Wochenmärkten.

Ursprünglich hat der in Berlin aufgewachsene Olaf Reichert den Beruf des Elektromonteurs erlernt. Nachdem er in Prora seine Armeezeit absolviert hat, zog ihn jedoch nichts zurück in die Großstadt. „Das Tolle an dem Job ist die täglich frische Luft und die Gespräche mit den Menschen. Man ist dankbar für die Stammkunden, die einen auch über den Winter bringen, wenn die Urlauber nicht mehr da sind.“ Nebenbei betreibt er auch noch einen Hausmeisterdienst.

Von Wenke Büssow-Krämer