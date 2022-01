Genting-Klage wegen MV Werften: Land MV muss keine 78 Millionen zahlen

Schwerin/Wismar

Die Entscheidung ist gefallen: Das Land Mecklenburg-Vorpommern muss vorerst keine 78 Millionen Euro als Darlehen an den malaysischen Glücksspiel-Konzern Genting Hongkong auszahlen. So hat das Landgericht Schwerin am Montag verkündet. Demnach sei nicht klar, ob Genting wirklich eine Notlage habe.

Gericht hebt Einstweilige Verfügung wieder auf

Kurz und schmerzlos verkündete die Vorsitzende Richterin das Urteil. Es sei für das Gericht nicht ersichtlich, dass Genting tatsächlich in finanzieller Notlage sei. Jedenfalls nicht mit den Unterlagen, die dem Gericht zur Verfügung stehen, so die Richterin. Das Gericht wies das Begehren des Konzerns nach sofortiger Auszahlung des Darlehens zurück und hob eine Einstweilige Verfügung von Ende Dezember wieder auf.

Der schwer angeschlagene Konzern Genting, dem die MV Werften gehören, war Ende Dezember gegen das Land vor Gericht gezogen. Per Einstweiliger Verfügung sollten 78 Millionen Euro an vertraglich vereinbartem Darlehen sofort an Genting ausgezahlt werden. Grundlage ist ein Vertrag aus dem Juni 2021, wonach das Land dem Konzern im Falle von Liquiditätsnot unter die Arme greifen wollte. Beim Land rechnete man frühestens 2024 mit einer solchen Situation; Genting dagegen beharrte bereits Ende 2021 darauf, dass das Geld ausgezahlt wird, um die Liquidität es Konzerns zu sichern. Die MV Werften hätten nichts von den 78 Millionen gehabt.

Die Landesregierung weigerte sich, das Geld auszuzahlen, ging in Widerspruch und hat den Darlehensvertrag mittlerweile gekündigt. Denn wie erst im Spätherbst bekannt geworden sei, müsse Genting in den kommenden Jahren mit einer weiteren Finanzlücke rechnen. Ursprünglich war mal von 130 Millionen Euro die Rede, nun seien bis 2025 sogar 550 Millionen Euro errechnet worden.

Genting argumentiert dagegen: Das Geld sei genau für Notlagen wie die aktuelle vereinbart worden. Es wird damit gerechnet, dass der Konzern weiter versucht, das Darlehen zu bekommen, der Streit also noch nicht beendet ist. Denn bisher ist nur ein Eilverfahren entschieden.

Gute Nachricht am Morgen: Löhne für Werftler

Am Montagvormittag wurde bekannt: Christoph Morgen, vorläufiger Insolvenzverwalter für acht Gesellschaften der MV Werften, hat die Dezember-Löhne für die rund 2000 Beschäftigten der Werften anweisen lassen. Dies sei dort geschehen, wo eine entsprechende schriftliche Erklärung Beschäftigter vorlag, so ein Sprecher des Insolvenzverwalters. „Die Höhe des Insolvenzgeldes entspricht dem ausgefallenen Nettoentgelt.“

