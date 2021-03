Geocaching in Stralsund: Die Hansestadt spielerisch neu entdecken

Stralsund

Stralsund ist reich an Schätzen. Dies erfährt man schnell, wenn man durch die engen Gassen der Hansestadt spaziert. Geocaching, eine Art GPS-Schnitzeljagd, setzt da noch einen drauf. Mithilfe einer App oder eines GPS-Empfängers wird der städtische Raum zu einer Spielwiese, so dass man ganz neue Facetten und spannende Geschichten vor der eigenen Haustür entdeckt.

Ich habe das Spielprinzip in der Stralsunder Altstadt getestet. Vorher habe ich jedoch Gabriele und Bernd David konsultiert, die seit Jahren in der Geocaching-Szene aktiv sind. Caches, wie die Verstecke genannt werden, werden von Geocachern wie ihnen erstellt und mit Koordinaten versehen. „Der Fantasie sind für die Verstecke keine Grenzen gesetzt“, sagt Bernd David. „Der Cache der am schwierigsten zu erreichen war, hieß ‚Glücksrakete‘ und war weit oben im Baum versteckt.“ Aus Stöckern und Ladekabeln hätten sie eine provisorische Angel bauen müssen, um dieses Versteck zu erreichen. Inzwischen hätten sie dafür jedoch eine richtige Angel.

Ein anderer Cache befand sich in einer Schraube, die erst noch aufgebohrt werden musste. Die Verstecke zu finden ist nicht leicht. Selbst Profis wie die Davids brauchen manchmal mehrere Anläufe. Aber die Suche lohnt sich. „Jeder vierte bis fünfte Cache führt uns an Orte, an die wir sonst nicht gekommen wären. Besonders im Urlaub auf den griechischen Inseln haben wir spektakuläre Canyons gesehen. Ohne Geocaching hätten wir die nicht gefunden.“

Verstecke können vielfältig sein Geocachingist eine Art GPS-Schnitzeljagd. Die häufigste Art der Verstecke ist ein ‚Tradi‘. Nach der Navigation zum Standort des Verstecks muss dieses ‚nur‘ gefunden werden. Je nach Größe kann sich hinter dem Cache eine kleine Filmdose oder auch ein größerer Karton verbergen. „Trackables“sind physische Spielbestandteile, die meist reisen „wollen“. Der Besitzer eines Trackables kann eine Route mit Orten anlegen, entlang der er reisen soll. Finden andere Schatzsucher einen Trackable und fahren bald in den Urlaub oder sind auf dem Weg zum nächsten Punkt auf der Reiseliste, nehmen sie ihn mit und setzten ihn am Zielort in einem anderen schon bestehenden Versteck wieder ab. So können ganze Weltreisen unternommen werden. „EarthCaches“ führen nicht wie die anderen Caches zu einem Behälter, sondern führen den modernen Schatzsucher zu geologischen Besonderheiten. Um diesen Cache auch in der App „loggen“ zu können, müssen zuerst einige Erdkundefragen beantwortet werden.

Ganz neu ist Geocaching nicht mehr. Inzwischen gibt es viele verschiedene Versteckformen. Die häufigste ist ein ‚Tradi‘. Nach der Navigation zum Standort des Verstecks muss dieses ‚nur‘ gefunden werden. Je nach Größe kann sich hinter dem Cache eine kleine Filmdose oder auch ein größerer Karton verbergen. In allen enthalten ist ein Logbuch, in das man den eigenen Namen eintragen kann. In der App kann man den Cache nun auch loggen – also der eigenen Liste gefundener Verstecke hinzufügen, damit der Besitzer weiß, dass der Cache noch unversehrt ist und gefunden wurde. Danach wird alles wieder an seinen Platz gelegt.

Ich probierte mich gleich an einem ‚Mulitcache‘. Bis zum Ziel müssen mehrere Stationen mit kleinen Rätseln oder Aufgaben durchlaufen werden. Nachdem ich die App gestartet hatte, zeigte die Karte mehr als 200 Verstecke in der Umgebung an. Man konnte sie nach Schwierigkeitsgrad, Terrain und Größe filtern lassen. Als kompletter Anfänger entschied ich mich trotzdem für einen mittelschweren Multicache mit dem Namen „Stralsund unter Beschuss“. Ein Freund begleitete mich bei dem Versuch.

Eine Schatzsuche mit historischer Dimension

Früher wurden Kanonenkugeln eingemauert. Etliche sind an der Heilgeistkirche zu finden. Quelle: Maria Becker

Wie der Name der Runde nahelegt, ging es auf dieser Schatzsuche um echte Kanonenkugeln. Diese sind vielerorts in der Altstadt in Gebäude eingemauert – als „historische Zeitzeugen“. Sie sollen an drei große kriegerische Ereignisse erinnern, die Stralsund geprägt haben, teilt der Urheber der Schatzsuche über die App mit. Dazu gehören die Belagerung durch Wallenstein im Zuge des Dreißigjährigen Krieges, die Belagerung und Bombardierung Stralsunds durch Truppen des Kürfürsten von Brandenburg im Jahr 1678 und die Belagerung im Verlauf des ‚Nordischen Krieges‘ im Jahr 1715. Diese damals abgefeuerten und nun eingemauerten Kanonenkugeln galt es zu finden und zu zählen.

Viele Kugeln hagelten auf die Hansestadt

Die Runde begann auf der Südseite des Heilgeistklosters. Hier sollten die eingemauerten 24-pfündigen Kugeln gezählt werden. In die Badstüberstraße 16 ging es weiter. Dort befanden sich die Kugeln über der Eingangstür. Der nächste Stopp war in der Frankenstraße 28. Unter der Woche stehen hier die Türen für Besucher meist offen. Im Gebäude stellt Josef Wycisk seine spektakuläre Privatsammlung, Ziegelsteine und andere Schätze, zur Schau. Für den Cache muss man jedoch auf die Rückseite gelangen – dort befinden sich die eingemauert Kugeln.

Nach einem weiteren Stopp in der Langenstraße bei der Hausnummer 11/12 ging es weiter zur Jakobikirche. Hier sollte laut Cache-Ersteller besonders achtsam gezählt werden. Wir drehten mehrere Runden um die Kirche – kamen aber jedes Mal auf ein anderes Ergebnis. Beim letzten Mal waren es 23. Aus den gezählten Kugeln sollten nach einer Formel die Koordinaten des „Vorfinales“ ermittelt werden. Laut Ersteller sollten diese zur ‚dicken Berta‘ führen, einer Stangenkanonenkugel nahe der Heilgeistkirche. Unsere Koordinaten führten uns jedoch mitten in den Frankenteich.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dass die Route durchaus funktionierte, konnten wir in der App sehen. Hier bedankten sich einige Nutzer: „Das war eine sehr schöne Runde“ schrieben dort Michi & Micha. Auch Kalker Jedeck gefiel es. „Coronabedingt haben wir unseren Urlaub in MV verbracht und die Gegend lieben gelernt“, schrieb er bereits 2020. „Diese Dose haben wir gerne gesucht und gefunden!“

Doch noch ein Versteck gefunden

So sieht eines der Stralsunder Verstecke aus. Quelle: Maria Becker

Etwas frustriert ob unserer mangelnden Zählkünste, schauten wir in der App nach einem einzelnen, einfachen Versteck. Fündig wurden wir am Frankenteich. Die App navigierte uns zum ungefähren Standort, nun hieß es suchen. Nach wenigen Minuten war die kleine Filmdose gefunden. Wir warfen ein Blick in das Logbuch und versteckten die kleine Dose dann wieder. Das Gefühl, einen kleinen Schatz gefunden zu haben, blieb.

Das Fazit:

So eine GPS-Schnitzeljagd kann sich wirklich lohnen. Ich war knapp zwei Stunden an mir bereits bekannten Orten unterwegs. Obwohl ich hier täglich bin, sind mir die eingemauerten Kugeln bisher nie aufgefallen. Geocaching hat mich jedoch spielerisch darauf aufmerksam gemacht – eine starke Leistung. In Zukunft werde ich etwas genauer hinzuschauen, wenn ich durch die Altstadt spaziere.

Von Maria Becker