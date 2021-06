Geplatzter Hiddensee-Kompromiss: Stralsunds OB lässt Schaden für Hansestadt prüfen

Stralsund

Der geplatzte „Frieden von Hiddensee“ hat die Insulaner hart getroffen. Aufgeben wollen sie dennoch nicht. „Wir auf der Insel wollen weiter eine Lösung und sind überzeugt, dass es zu einer nochmaligen Vorlage in der Bürgerschaft kommen muss“, sagt Thomas Gens, Bürgermeister der Insel Hiddensee. „Hier geht es um die Zukunft von vielen Familien.“ Auf einer Sondersitzung der Bürgerschaft in der vergangenen Woche hatten die Stralsunder Stadtpolitiker alle Kaufvertragsvorlagen für Inselgrundstücke abgelehnt. Nun müssen die Hiddenseer weiterhin eine Pacht an die Hansestadt entrichten, der jahrzehntelange Rechtsstreit droht, in die nächste, unrühmliche Runde zu gehen.

„Wir wollen weiterhin eine Lösung. Hier geht es um die Zukunft von vielen Familien“, Thomas Gens, Bürgermeister von Hiddensee. Quelle: Stefan Sauer

Hiddensee-Bürgermeister Thomas Gens lädt zum Dialog ein

Dass der Rechtsstreit wieder aufflammt, will Hiddensees Bürgermeister verhindern. „Ich danke allen Abgeordneten, die ihre Stimme für einen endlich erreichten Rechtsfrieden gegeben haben“, sagt Gens. „Und lade diejenigen, die dagegen waren, ein, das Gespräch mit uns zu suchen, um Bedenken auszuräumen. Zumal alle Konditionen monatelang vor der Abstimmung bekannt waren.“ Nur durch ein temporäres Bündnis von Grünen, Bürger für Stralsund (BfS) und Alternative für Deutschland (AfD) konnten die potentiellen Kaufverträge mehrheitlich abgelehnt werden. Insgesamt standen 16 Vorlagen zur Disposition, die Hälfte der Kaufinteressenten kam von Hiddensee, sonst kamen diese aus anderen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns, Brandenburg, Sachsen, Thüringen – oder Schleswig-Holstein. Die Politiker, die den Kompromiss ablehnten, begründeten dies mit einem schlechten Deal für die Hansestadt Stralsund.

Agrarminister Till Backhaus (SPD) von Stralsunder Bürgerschaft enttäuscht

„„Ich kann nur anbieten, weiter als Moderator in der Sache zu dienen. Aber der Ball liegt jetzt bei der Bürgerschaft“, Agrarminister Till Backhaus (SPD). Quelle: Stefan Sauer

„Monatelang haben wir Lösungen angeboten, Kompromisse gefunden und alles für den Rechtsfrieden getan“, sagt Thomas Gens. Der einen Akteur hervorhebt. „Ohne das Engagement von Dr. Backhaus wäre so ein Kompromiss nicht möglich gewesen.“ Auf Hiddensee hofft man, dass sich Agrarminister Till Backhaus (CDU) weiterhin für die Belange der Insulaner einsetzt. In einem Statement hört sich dies auch genauso an. „Die Bürgerschaft hat es leider versäumt, einen wichtigen Schritt in Richtung Rechtsfrieden im Verhältnis mit den Hiddenseern zu gehen. Das bedauere ich sehr und bin auch ein Stück weit enttäuscht“, äußerte Till Backhaus (SPD) gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. „Bekanntermaßen hatte ich Kompromissvorschläge gemacht, die sowohl von der Hansestadt Stralsund, als auch von den Hiddenseern bestätigt worden waren. Ich gehe aber davon aus, dass noch nicht das letzte Wort gesprochen worden ist und sich am Ende doch noch die Vernunft durchsetzen wird.“ Viele Menschen hätten für eine Lösung viel Arbeit investiert. „Dass darf aus meiner Sicht nicht umsonst gewesen sein“, so der Agrarminister. „Ich kann nur anbieten, weiter als Moderator in der Sache zu dienen. Aber der Ball liegt jetzt bei der Bürgerschaft und der Verwaltung der Hansestadt Stralsund.“

Millionen Mindereinnahmen für Stralsund

Die Hansestadt meldet sich prompt über den Stralsunder Oberbürgermeister zu Wort. „Ich respektiere die Entscheidung der Bürgerschaft. Doch mit einer Zustimmung hätten wir nicht nur Rechtsfrieden geschaffen, sondern mit dem Verkauf der ansonsten unverwertbaren Grundstücke auch noch 2,75 Millionen Euro für die Hansestadt einnehmen können“, schaltet sich Alexander Badrow (CDU) in die Debatte ein. „Nach über 10 Jahren Streit vor Gericht weiß ich keine andere und für alle Beteiligten bessere Lösung. Diese Frage wird sich auch die Bürgerschaft stellen müssen.“

Stralsunds Oberbürgermeister prüft Schaden für die Hansestadt

„Es geht nicht nur um Mindereinnahmen, sondern auch um beträchtliche Mehrausgaben“, Alexander Badrow (CDU) Oberbürgermeister von Stralsund. Quelle: Christian Roedel

Der Oberbürgermeister geht sogar noch einen Schritt weiter. So lässt er derzeit den möglichen Schaden für die Hansestadt Stralsund prüfen. Dadurch könnte auch eine nochmalige Befassung der Bürgerschaft mit dem Thema notwendig werden. „Es geht nicht nur um die Mindereinnahmen im bereits verabschiedeten Haushaltsjahr, sondern auch um beträchtliche Mehrausgaben, wie neuerliche Gerichtskosten sowie bereits angefallene Vermessungskosten, Gutachten und Vertragsverhandlungen, denen ja eine Zustimmung der Bürgerschaft bereits zugrunde lag“, so Badrow. Er verweist darauf, dass die finanziellen Auswirkungen Mittelsperren zur Folge haben könnten. Diese könnten Stadtentwicklung und Straßensanierung hemmen. „Das Wohl unserer Hansestadt darf nicht gefährdet werden, auch nicht von einzelnen Fraktionen in der Bürgerschaft“, mahnt Badrow an.

OB Badrow ist ein Ende des Rechtsstreits wichtig

Dass etliche der Kaufinteressenten nicht direkt von Hiddensee kommen, sieht der OB hingegen gelassen. „Es geht nicht um die Frage, ob die Eigentümer auf Hiddensee wohnen oder inzwischen woanders leben, sondern um die Herstellung des Rechtsfriedens“, sagt Badrow. Denn die langwierigen gerichtlichen Auseinandersetzungen hätten zu keiner einvernehmlichen Lösung geführt. Kompliziert sei die Angelegenheit wegen der historisch einmaligen Siedlungsform. Den Neuendorfern gehören in der Regel die Gebäude sowie die direkt darunter liegenden Grundstücke, nicht aber die dazwischen liegenden Flächen. Diese befänden sich in der gemeinsamen Hoheit der Gemeinden Stralsund und Hiddensee. „Es handelt sich dabei also nicht um verkehrsfähige Grundstücke, die sich anderweitig vermarkten lassen“, sagt Badrow. „Sondern um die Hofflächen der bereits bestehenden Bebauung.“ Der langjährige Rechtsstreit wird demnach also erst befriedet, wenn das Eigentum der Gebäudegrundstücke und der umliegenden Flächen zusammengeführt ist.

Streit um Höhe der Pacht In Neuendorf auf Hiddensee besitzt die Hansestadt Stralsund zusammen mit der dortigen Gemeinde Grundstücke, die an Einwohner in Neuendorf verpachtet wurden. Das Land liegt meist rund um die Häuser der Neuendorfer. Stralsund hat die Pacht 2008 massiv angehoben, von 26 Cent auf letztlich 3,20 Euro pro Quadratmeter – für Stralsunder Verhältnisse ein niedriger Wert, für die Einwohner Neuendorfs ein Schock. Sie wollten nicht zahlen. Die Stadt überzog die Insulaner mit Klagen – und gewann die meisten. Mehrere Politiker versuchten, eine Lösung herbeizuführen, zuletzt Till Backhaus (SPD). Nach seiner Intervention erfolgte offenbar ein Sinneswandel im Stralsunder Rathaus. Die Bürgerschaft stimmte im Oktober 2020 dem „Frieden von Hiddensee“ zu. Demnach hätten die Neuendorfer die Flächen für 110 Euro pro Quadratmeter kaufen können. Dabei liegt der Verkehrswert einem Gutachten zufolge bei 300 Euro. Auf einer Sondersitzung der Stralsunder Bürgerschaft im Juni 2021 wurden die fertigen Kaufvertragsvorlagen jedoch abgelehnt – als „schlechter Deal“ für Stralsund. Die Verkäufe sollte die Landgesellschaft MV abwickeln. Vorsitzender im Aufsichtsrat ist Till Backhaus.

Von Kay Steinke