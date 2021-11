Geschäftsführer von Möbel Albers zu XXXLutz in Stralsund: „Nicht alle werden überleben“

Stralsund/Greifswald

Die geplante Ansiedlung des Möbelriesen XXXLutz in Stralsund verunsichert seit Monaten die Möbelhändler in Vorpommern. Auf der letzten Sitzung der Stralsunder Bürgerschaft am vergangenen Donnerstag wollte Andreas Meyen, langjähriger Geschäftsführer von Möbel Albers in Neuenkirchen bei Greifswald, mit einem Redebeitrag auf die Sorgen der hiesigen Möbelhändler aufmerksam machen. Doch dazu kam es nicht. Die Stadtvertreter lehnten seinen Redebeitrag mehrheitlich ab. Nun spricht der Stralsunder hier im Interview über Steuergerechtigkeit, den möglichen Druck auf die Altstadt durch XXXLutz – und die Jobs, die nicht nur bei Möbel Albers in Greifswald (51) und Stralsund (53) in Gefahr sind.

Herr Meyen, Sie hatten auf Rederecht gehofft, haben es aber nicht bekommen. Wie fanden Sie das?

Diplomatisch ausgedrückt: Sehr unhöflich. Es fühlt sich nicht gut an. Mein Anliegen war es, den Stadtvertretern die Argumente der hiesigen Möbelhändler vorzutragen. Davor muss man keine Angst haben. Ich war bereits in einem Ausschuss als Zuschauer – und hoffte dort auf eine Redemöglichkeit. Auch dort wurde meine Stimme mundtot gemacht.

Mit XXXLutz drängt ein neuer Wettbewerber auf dem Markt. Welche Bedenken haben Sie denn?

Wir Möbelhändler haben nichts gegen fairen Wettbewerb. Diesem stellen wir uns seit Jahren. Und er ist auch Ansporn für alle, um für die eigenen Kunden besser zu werden. Dennoch sehen wir hier die Gefahr, dass es keinen fairen Wettbewerb gibt. Mir ist wichtig, dass man über das Thema Steuergerechtigkeit spricht. Wir nutzen die Infrastruktur in Vorpommern, wir bilden hier aus, wir zahlen hier in der Region unsere Steuern. Viele große Konzerne machen dies jedoch nicht. Auch XXXLutz ist bereits dafür bekannt, Steuern lieber auf Malta zu zahlen als in Deutschland. Deswegen kann ich es nicht verstehen, dass die Stadtvertreter dem Möbelriesen aus Österreich den roten Teppich ausrollen, während man den Mittelstand über die Klippe springen lässt.

30 Millionen Euro Umsatz geplant

Sie drücken es sehr dramatisch aus. Wie schätzen Sie die Lage für die etablierte Möbelbranche ein?

Die Lage ist so dramatisch. Die 250 Jobs, die es hier aktuell in der Branche von Stralsund bis Greifswald gibt, sind in Gefahr. Aber nicht nur die. Ich verweise hier auf die Zahlen. XXXLutz plant mit einem Umsatz von 30 Millionen Euro. So viel schaffen die Stralsunder Möbelhäuser derzeit nicht zusammen. Irgendwo muss das Geld aber herkommen. Heißt: Diese Ansiedlung wird auch Druck auf andere Branchen ausüben. Deswegen finde ich es bedauerlich, wenn in der Bürgerschaft keine ernsthafte Diskussion zustande kommt. Linke, Grüne und auch SPD haben Argumente vorgebracht, über die man trefflich hätte diskutieren können. Doch das Lager aus CDU/FDP-Fraktion und Bürger für Stralsund (BfS) war an einer Debatte nicht interessiert – und hat sie verhindert.

Könnten die bisherigen Möbelhäuser trotz XXXLutz überleben?

Ich glaube nicht. Ich arbeite seit 23 Jahren in leitender Position bei Möbel Albers und kenne den Markt daher gut. Was XXXLutz plant, ist einfach zu gigantisch. Dass werden nicht alle überleben. Der nun bestätigte Bauantrag ist für die Verwaltung zwar eine wichtige Entscheidung gewesen, dennoch sehe ich Möglichkeiten, die Ansiedlung noch zu verhindern. Dafür werden wir alles tun. Ein wichtiger Punkt ist hier Aufklärung. Nur wenn die Leute verstehen, dass Konzerne wie XXXLutz versuchen, Steuern in Deutschland zu verweigern, kann das diese ungehemmte Expansion verhindern.

Risiko für Händler in Altstadt: XXXLutz verkauft nicht nur Möbel

Wo befürchten Sie Überschneidungen?

Überschneidungen wird es voraussichtlich besonders im Discount-Bereich geben. Sonst sind in den Möbelhäusern oft unterschiedliche Lieferanten platziert. XXXLutz verkauft aber nicht nur Möbel, sondern auch Fachsortimente. Diese Artikel haben nichts mehr mit Möbeln zu tun. Hier wird der Umsatz aus der Altstadt abgezogen. Klar, kann man dem Möbelriesen Auflagen erteilen. Dennoch sehe ich hier die Gefahr von schleichenden Prozessen. Keiner wird später genau kontrollieren, was XXXLutz wirklich alles anbietet.

Der Möbelriese soll als Zugpferd neue Kunden nach Stralsund locken. Kann dies gelingen?

Ich denke nicht. Die Kunden werden nicht wegen XXXLutz nach Stralsund kommen. Dafür ist das Oberzentrum Rostock bereits zu stark. Mit Möbel Kraft wird Rostock auch noch mehr an Anziehung gewinnen. Mit der neuen Ansiedlung werden Bestehendes in Vorpommern und die Vielfalt, die es bisher gibt, eher plattgemacht. Offenbar will das niemand sehen. Jedenfalls nicht bei der Stralsunder CDU.

Von Kay Steinke