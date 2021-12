Stralsund

Wie jedes Jahr kommt auch 2021 für den einen oder anderen Weihnachten ganz schön plötzlich. Schon alle Geschenke beisammen? Nicht? Wie wäre es mit einem Kalender? Am besten mit Stralsund-Bezug? Ja? Gut, dann lesen Sie weiter. Denn es folgt ein Überblick, was gerade auf dem Markt ist.

Die vermutlich größte Auswahl in der und über die Stadt gibt es in den Buchläden der Kette Hugendubel. „Die Kunden fangen schon zu Ostern an, Kalender fürs kommende Jahr zu kaufen“, sagt Buchhändlerin Marina Liebold. Sie empfiehlt die Kalender des Stralsunder Hobby-Fotografen Eckhard Fraede, die mit klassischer Motivauswahl viel Heimatgefühl vermitteln. Aufs Cover hat es in diesem Jahr ein prächtiges Bild der Marienkirche geschafft. „Es ist einfach DER Stralsund-Kalender“, betont Liebold.

Spaziergang durch die Stadt zu allen Jahreszeiten

Seit vielen Jahren sei er im Programm, für 2022 nun erstmals in verschiedenen Größen – A3, A4 und im Postkartenformat. „2001 entstand mein erster gedruckter Kalender gleich mit dem Konzept des jahreszeitlichen Spaziergangs um und durch die Hansestadt, welches ich seitdem beibehielt“, beschreibt Fraede seine Herangehensweise.

Dass Stralsund voller sehenswerter Motive und Ausblicke ist, haben natürlich auch noch andere Fotografen im Blick. Deshalb hängen bei Hugendubel auch Kalender von Jörg Matuschat oder Maria J. Clauss aus, die ebenfalls Stralsund von seiner Schokoladenseite zeigen. Der Claussche Kalender setzt dabei aufs Querformat – füllt eine Wand zwar nicht aus, schmückt sie aber.

Blicke in die Vergangenheit

Wer nicht nur bunte Bilder mag und seine Kenntnisse über die Stadt vertiefen möchte, wird sich über „Historisches Stralsund 2022“ vom Stadtarchiv freuen. Die in sepia gehaltenen Aufnahmen zeigen etwa die Wasserstraße von 1902 mit Straßenbahn, das Kaiserliche Postamt um 1890 oder die durch die Straßen dampfende Kleinbahn um 1955 – immer mit lesenswerten Hintergrundtexten. Alle genannten Artikel sind bei Hugendubel erhältlich.

Ein Blick in die Vergangenheit wirft auch der neue Tribsees-Kalender von Andre Kobsch. „Eigentlich sollte nach dreizehn Ausgaben im vergangenen Jahr Schluss sein, aber ein glücklicher Zufall ermöglichte eine weitere Auflage“, berichtet er. Denn der Trebelstädter Wolfgang Stenzel konnte von einem befreundeten Philokartisten aus Grimmen eine ganze Reihe toller Ansichten seiner Heimatstadt erwerben, wovon nun der Kalender profitiert. Zu sehen sind er verschneite Markt in den 1930er Jahren, eine Frau, die in der Trebel ihre Wäsche spült, die Auslagen der Konditorei Baßmann, Straßenszenen,... Angeboten wird er bei Blütenzauber, Karl-Marx-Straße 7, Tribsees sowie bei Digitaldruck Kruse, Frankenstraße 53, Stralsund.

Kunst aus Stralsund für die Wand

Zurück in die Hansestadt: Die Stadt wurde auch künstlerisch in Szene gesetzt, etwa von Jasper Lemke. „Stralsund in Wasserfarbe“ (Hugendubel) ist ein stilvoller Kalender für Menschen, die Spaß an Formen, Perspektiven und Architektur haben.

Der Stralsunder Maler Eckhard Buchholz hat einen Kalender für Freunde und Bekannte gemacht. Quelle: Kai Lachmann

Auch der Stralsunder Maler und Grafiker Eckhard Buchholz hat einen Kunstkalender 2022 erstellt. Impressionistische Landschaftsbilder, Blicke über den Strelasund, die Kreideküste oder Hiddensee: Der renommierte Künstler greift gerne zu kräftigen Farben. „Den Kalender habe ich für Freunde und Bekannte gemacht“, sagt Buchholz. Zu kaufen gibt es ihn nicht. Wer trotzdem Interesse hat, kann sein Glück unter 03831 / 27 12 83 versuchen.

Katrin Hoffmann vom Strandläufer-Buchladen hat nur noch wenige Kalender „Wieder so'n Akt“ des Stralsunder Zeichners Markus Endler. Quelle: Kai Lachmann

Da wir gerade bei Kunst sind: Gymnasiallehrer Markus Endler gibt in der Kreisvolkshochschule Zeichenkurse und bringt den Teilnehmern unter anderem bei, wie Akte gezeichnet werden. Was er selbst drauf hat, zeigt sein Kalender „Wieder so’n Akt“, der in der Verlagsbuchhandlung Strandläufer in der Mönchstraße schon oft verkauft wurde. „Ich mag seine Bilder sehr gerne“, sagt Strandläufer-Mitinhaberin Katrin Hoffmann. „Endler benutzt keine Kohle, sondern einen schwarzen Buntstift und hat eine ausgefeilte Technik.“

Eindrucksvolle Landschaften am Meer

Zum Abschluss wagen wir erneut einen Blick über den Tellerrand: Der OZ-Kalender „Schöne Ostsee“ mit Motiven von der Küste in MV erfreut sich wie immer großer Beliebtheit. Ein paar Exemplare gibt es zum Beispiel noch bei Wiechmann im Strelapark. Sollten diese kurzfristig vergriffen sein, empfiehlt Adelheid Block, Betrieberin des Schreibwarengeschäfts, eine Alternative: „Stralsund-Puzzle, 500 Teile. Das haben wir selbst bei Ravensburger in Auftrag gegeben.“

Der Kalender „Schöne Ostsee 2022“ wird von der OZ veröffentlicht und ist unter anderem bei Wiechmann im Strelapark zu bekommen. Quelle: Kai Lachmann

Von Kai Lachmann