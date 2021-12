Stralsund

Spielwarengeschäfte sind vermutlich die einzigen, bei denen Kunden jedes Alters schon beim Betreten leuchtende Augen bekommen. Spielzeug unterm Weihnachtsbaum geht immer. Was ist in diesem Jahr angesagt? Welche Klassiker stehen hoch im Kurs? Was empfehlen die Mitarbeiter? Die OZ hat sich im Stralsunder Fachhandel umgehört.

Gerade kommt Annika Weseloh aus dem Altstadtgeschäft „Spielzeugschachtel“ und trägt eine ziemlich große Tüte. „Spielzeug für meine Kinder“, sagt sie. Playmobil, eine Eisenbahn, Knete, Einhörner... Fast 200 Euro hat sie ausgegeben. „Ich werde das liebevoll einpacken und die Kinder werden es sicher ganz schnell wieder auspacken.“ Für den Großen sollte es von Playmobil ein Müllauto sein. „Das war schwer zu bekommen. Ich habe mehrfach im Geschäft angerufen. Die haben hier gute Kontakte“, lobt sie.

Lego hat das Patent auf den Klemmbaustein verloren

In der Tat weiß Verkäufer Martin Block bestens Bescheid, wie es um die Verfügbarkeit aussieht: „Bei Lego zum Beispiel gibt es Lieferschwierigkeiten“, sagt er. Die Regale im Geschäft sind zwar gut gefüllt. Doch wenn es ein bestimmtes Set sein soll, das gerade nicht dabei ist, wird es wahrscheinlich so bald nicht reinkommen.

Deshalb empfiehlt er, einen Blick auf andere Hersteller zu werfen: „Lego hat vor zwei Jahren das Patent auf den Klemmbaustein verloren“, berichtet Block. „Die Alternativen sind in der Qualität genauso und im Preis deutlich günstiger.“ Ein weiterer Vorteil: Die Steine der unterschiedlichen Systeme sind miteinander kompatibel.

Martin Block vom Spielwarenladen „Spielzeugschachtel“ empfiehlt Sets von Teifoc, mit denen kleine Häuser aus echten Ziegelsteinen gebaut werden können. Quelle: Kai Lachmann

Er selbst empfiehlt auch etwas mit Steinen – aber mit richtigen: „Mit den Sets von Teifoc habe ich früher gerne gespielt.“ Echte Ziegelsteine im Kleinformat, dazu Mini-Schippen und Mörtel, der mit Wasser wieder gelöst werden kann – wer ein richtiger Baumeister werden will, kann sich ausprobieren. „Und Papa baut gleich mit“, meint Block.

L.O.L. – der neueste Schrei kommt aus den USA

Blicken wir zu „Spiele Max“ im Strelapark, dem größten Spielzeugladen der Stadt mit mehr als 1000 Quadratmetern. Was sind hier die Beststeller? „Pokémon, Lego und die Stofftiere von Schleich“, antwortet eine Mitarbeiterin prompt. Die App Pokémon Go hatte 2016 einen weltweiten Hype ausgelöst. Ist das Thema nicht durch? „Nein!“ Die Verkäuferin schüttelt den Kopf und zeigt bunte Päckchen mit zehn Sammelkarten für einen Fünfer. „Nach oben sind kaum Grenzen“, sagt sie. Ältere Kunden würden die Karten gleich kartonweise kaufen.

Der neueste Schrei heißt aber L.O.L. – stylisch gekleidete Puppen mit übergroßen Augen, die wie Popstars aussehen und als solche auch in Youtube-Videos auftreten. „Die sind gerade sehr angesagt. Ich selbst finde die auch richtig gut“, sagt Azubi Franzy Riske. Einzelne Accessoires können in pinken Überraschungskugeln gekauft werden.

Franzy Riske von „Spiele Max“ empfiehlt L.O.L.-Puppen, die allerdings auch schon ziemlich ausverkauft sind. Quelle: Kai Lachmann

Und die Puppe aller Puppen? „Barbie geht auch gut“, antwortet sie. Wie bei Lego gibt es No-Name-Konkurrenz, die mit deutlich niedrigeren Preisen am Markt ist: Während eine Barbie je nach Ausstattung locker 25 Euro kostet, gibt es ein Regal weiter für denselben Preis ein Set mit gleich zehn Puppen in bunten Kleidern.

PieFace – und es macht Klatsch

Was ist mit Gesellschaftsspielen? „Die sind immer angesagt“, antwortet Mitarbeiterin Heike Grammens und zeigt auf das Partyspiel „PieFace“. Höhepunkt ist, dass einem Mitspieler eine Portion Sahne ins Gesicht klatscht. „Kinder lachen sich dabei halbtot“, meint Grammens. Auch „seriösere“ Spiele würden gerne gekauft, etwa wenn sie mal zum „Spiel des Jahres“ gekürt wurden. Spielesammlungen mit Klassikern wie „Mensch ärgere dich nicht“, „Halma“ und Co. seien Dauerbrenner.

Beim Spiel PieFace bekommen Mitspieler eine Portion Sahne ins Gesicht geklatscht. Für Kinder ein riesiger Spaß. Quelle: Kai Lachmann

Auch im „Spiele Max“ steht Lego hoch im Kurs. „Die Firma kommt immer wieder mit neuen Themen – Star Wars, Harry Potter, Ninjago, Adidas oder auch Friends, was besonders Mädchen ansprechen soll. „Am besten läuft Lego Technik“, sagt Azubi Marvin Malchin, der sich in seinem Spezialgebiet bestens auskennt. Selbst vor Sets für mehrere hundert Euro, etwa Roboter, der per Handy-App programmiert und gesteuert werden können, machen die Kunden nicht Halt. Die Folge: mehrere Lücken im Regal.

Giraffen, die auf Knopfdruck in sich zusammenfallen

Wer nicht auf Massenware steht, ist vermutlich im kleinen Laden Holztätzchen in der Böttcherstraße gut aufgehoben. „Die häufigsten Fragen sind, ob wir etwas Individuelles fürs jeweilige Alter empfehlen können, woraus die Sachen hergestellt sind und woher sie kommen“, sagt Lucia Kachur, die das Geschäft zusammen mit ihrer Schwester Martina betreibt.

Beliebt seien Naturmaterialien wie Holz und Recyclingprodukte, aus denen beispielsweise die lustigen Rucksäcke mit Tiergesichtern sind, die die Händlerin empfiehlt. Kunden sei darüber hinaus wichtig, dass es beim Spielzeug einen Lerneffekt gibt oder bei Kleinkindern die Feinmotorik verbessert wird.

Und manch einer findet auch hier, womit er früher selbst gespielt hat. So hat sich eine Kundin für eine kleine Giraffenfigur entschieden, die auf Knopfdruck in sich zusammenfällt und danach wieder aufsteht. „So etwas hatte ich selbst als Kind. Nun bekommt es meine dreijährige Enkeltochter“, sagt sie, drückt auf den Knopf, schaut auf die umgekippte Giraffe und schmunzelt.

Von Kai Lachmann