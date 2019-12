Stralsund

Das Stralsund Museum sucht nach alten Fotos: Wer war Schüler in der ehemaligen Ernst-Moritz-Arndt-Schule? Aus den eingesendeten Bildern soll eine neue Ausstellung entstehen, die das historische Leben in der Hansestadt sichtbar macht.

Der Umbau des Katharinenklosters läuft bereits seit Anfang September 2019. Seitdem werden die Ausstellungsflächen des Stralsund Museums renoviert. Und auch das ehemalige Schulgebäude der Ernst-Moritz-Arndt-Schule ( EMA) wird für die Nutzung durch das Stralsund Museum baulich ertüchtigt. Die Aula und weitere Räume in der EMA sollen künftig für Besucherinnen und Besucher wieder erlebbar werden.

Um die Geschichte des Gebäudes als Schule begreifbar zu machen und die Raumgestaltung früherer Zeiten zu dokumentieren, sucht das Stralsund Museum jetzt nach alten Fotos, die in der Aula aufgenommen worden sind. Wer also derzeit in alten Fotoalben schmökert und dabei vielleicht das eine oder andere Foto einer Zeugnisübergabe oder ähnliches entdeckt, würde damit dem Museumsteam eine große Freude bereiten.

Erster Bauabschnitt kostet Sechs Millionen

Die Umbauarbeiten sind die größten in den vergangenen Jahrzehnten. Sechs Millionen Euro, davon vier Millionen Euro Städtebaufördermittel, werden allein in den ersten Bauabschnitt investiert, der im September gestartet ist. Für die Zeit des Umbaus schließen sich die Türen des stadthistorischen Museums für rund anderthalb Jahre.

Am Standort Katharinenkloster bleibt jedoch immer ein Museum geöffnet. So starten die Umbauarbeiten des Meeresmuseums voraussichtlich erst im Frühjahr 2021. Dann soll das Stralsund Museum längst wieder geöffnet haben.

Schicke Sie Fotos an diese Adresse:

Für die neue Ausstellung können sie Fotos digital an die E-Mail-Adresse: museum@stralsund.de schicken (Die Bilder sollten nicht größer sein als sieben MB). Kopien von Fotos nimmt das Stralsund Museum auch gern im Museumshaus entgegen – in der Mönchstraße 38, dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr. Am 31. Dezember hat das Haus geschlossen.

