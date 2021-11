Geschlagen, getreten, bedroht – Wege aus der Gewalt

Grimmen

Januar 2021: Diana B. (34 Jahre, Name von der Redaktion geändert) wurde von ihrem Mann mit der Faust geschlagen, getreten und er drohte ihr, die Tiere zu töten, wenn sie die Polizei einschaltet. Ein fünfjähriges Kind von Diana H. ist im Nebenraum. Die Polizei ist alarmiert, verweist den Ehemann für 14 Tage aus der Wohnung und informiert die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt und Stalking Vorpommern-Rügen (038 31 / 30 77 50).

Anlaufpunkt Interventionsstelle

Dort ist Diana B. bereits bekannt. Bereits im August 2020 hatte sie sich selbst bei der Interventionsstelle – ein erster Anlaufpunkt für viele Opfer von häuslicher Gewalt, aber auch von Polizisten im Landkreis Vorpommern-Rügen – gemeldet und ihren Fall geschildert: Sie sei seit zwei Jahren verheiratet, ihren Mann (39) hatte Diana B. über das Internet kennengelernt. Beide wohnten zu dieser Zeit in Niedersachsen. Man sei gemeinsam und mit ihrem fünfjährigem Kind hierhergezogen.

Er fand Arbeit, sie betreute das Kind im Corona-Lockdown und fand deshalb keine berufliche Tätigkeit. Doch seit der Hochzeit würde ihr Mann sie beschimpfen und neuerdings auch handgreiflich werden. Sie habe hier zwar Familie und Freunde von früher, aber er wäre chronisch eifersüchtig und würde sie stark kontrollieren, schilderte sie ihre Ängste. Sie traue sich nicht zu, ihn zu verlassen und hoffe, dass er wieder so wird wie vor der Hochzeit. Sie weiß, dass er vorbestraft ist und einen Bewährungshelfer hat.

Schnell gibt es einen Sicherheitsplan: Eine Notfalltasche wird bei einer Freundin vorbereitet, Papiere sichergestellt. Schon damals vermuteten die Mitarbeiter der Interventionsstelle einen Hochrisikofall, haben aber zu wenig Informationen.

Nach dem dramatischen gewalttätigen Vorfall im Januar ist es auch für die Polizei ein Hochrisikofall. Das heißt, es besteht die Gefahr erneuter schwerer Gewalt bis hin zur Tötung.

Kind hat Vorfälle miterlebt

Auch danach geht es weiter – Diana B. erhält Sprachnachrichten von einer unbekannten Nummer mit weiteren Drohungen. Es erfolgen Beratungen, auch mit dem Weißen Ring und Informationen über Rechtsanwälte und Therapeuten und eine zweite Anzeige. Ihre Verwandten wollen, dass Diana B. die Anzeigen zurücknimmt. Es werfe ein schlechtes Licht auf die Familie, begründen sie ihre Forderung.

Diana B. hat mehrere Optionen: Den Weg ins Frauenschutzhaus oder eine Wohnungszuweisung beim Amtsgericht zu beantragen. Die Entscheidung liegt bei ihr. Auch das Jugendamt des Landkreises wird eingeschaltet. Es stellt sich heraus, dass das Kind mehrere Vorfälle miterlebt und große Angst hat, dass der Mutter etwas passieren könnte. Das Kind erhält Unterstützung durch die Kinder- und Jugendberaterin der Interventionsstelle, um das Erlebte zu verarbeiten.

Kein Einzelfall

Diana B. ist kein Einzelfall. Knapp 500 Fälle häuslicher Gewalt sind es bisher allein in diesem Jahr nur bei der Interventionsstelle. Darüber hinaus gibt es weitere Opfer, die sich beispielsweise direkt an Frauenschutzhäuser wenden und noch weitaus mehr, von denen nie jemand etwas erfährt. Im vergangenen Jahr waren 577 Fälle häuslicher Gewalt in der Interventionsstelle gemeldet worden. Die Tendenz ist steigend. Seit Jahren. 2013 gab es beispielsweise 372 registrierte Vorfälle.

Anti-Gewalt-Aktionen in VR Der 25. November ist der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Er geht zurück auf die Ermordung der drei Schwestern Mirabel, die am 25. November 1960 in der Dominikanischen Republik vom militärischen Geheimdienst nach monatelanger Folter getötet wurden. In Vorpommern-Rügen stehen nach der Eröffnung der Aktionswoche am 22. November in Grimmen weitere Aktionen auf dem Programm: Das Stralsunder Theater wird ebenso orange angestrahlt wie der Rathausdurchgang, der Binzer Kurplatz und viele weitere Gebäude in VR. Kreisweite Fahnen- und Plakataktionen gehören dazu, Wimpelketten und orange Sterne schmücken die Hansestadt. Die Stadtbibliotheken in Grimmen, Stralsund und Ribnitz-Damgarten beteiligen sich, es gibt Vorträge, Workshops, Filmabende, Schaufensteraktionen, Theater und Gesprächsrunden. Alle Veranstalttungen zur Anti-Gewaltwoche in Vorpommern-Rügen finden Sie hier: https://www.lk-vr.de/Hinweise/Aktuelles/

Eine Organisation, die schnell und unbürokratisch in den ersten Stunden und Tagen im Ernstfall hilft, sei der Weiße Ring, betont Katrin Schmuhl, Gleichstellungsbeauftragte in Vorpommern-Rügen. Oft fliehen die Frauen mit ihren Kindern ins Frauenschutzhaus. Haben nur das mit, was sie am Leib tragen, meist nicht mal Geld. Katrin Schmuhl: „Doch die wenigsten wissen, das die Schutzhäuser zwar eben Schutz bieten, aber keinerlei Verpflegung. Dafür müssen die Frauen selbst aufkommen“. Und deshalb gibt es eine finanzielle Starthilfe vom Weißen Ring, wenn sie dringend nötig ist. Bargeld oder Hilfechecks seien möglich. Auch Überbrückungshilfen, wenn Behörden staatliche Leistungen nicht zeitnah erbringen können, gebe es. Schadenersatz oder Schmerzensgeld kann der Weiße Ring nicht leisten.

546 Fälle in zwölf Monaten

In den letzten zwölf Monaten sind es exakt 546 einzelne Schicksale, von denen die Mitarbeiter der Interventionsstelle berichten. In 451 davon betrifft die häusliche Gewalt Frauen, 113 Männern wurde außerdem Gewalt angetan. In mindestens 18 dieser Fälle wurden die Betroffenen direkt von der Polizei in Frauenschutzhäuser oder Schutzwohnungen gebracht. In mindestens 169 Fällen sprachen die Polizisten eine sogenannte Wohnungswegweisung oder ein Betretungs- und/oder Aufenthaltsverbot aus.

„107 Frauen meldeten sich direkt bei der Interventionsstelle“, sagt Katrin Schmuhl. 445 Kinder aus 263 Familien seien mit betroffen gewesen.

Um auf die Gefahr der häuslichen Gewalt aufmerksam zu machen, Nachbarn, Familien und Freunde zu sensibilisieren und aufzuklären, wo und wie es Hilfe gibt, finden jährlich Antigewaltwochen statt. „Orange the World“ nennt sich die weltweite Aktion, bei der Gebäude und mehr zum Zeichen gegen die Gewalt orange eingefärbt werden sollen.

Auftakt im Grimmener Familienzentrum

Genau aus diesem Grund leuchtete bei der Auftaktveranstaltung der Woche in Grimmen das SOS-Familienzentrum am Montagabend. Fahnen- und Kerzenaktionen, Musik der Kreismusikschule und Informationen über das Hilfenetz in Vorpommern-Rügen gehörten dazu. „In dieser Größenordnung haben wir erstmals solch eine Aktion in Grimmen organisiert“, sagt die Gleichstellungsbeauftragte. Und es gibt weitere Mitmacher in der Trebelstadt: Banner künden von der Aktion, in 50 Bussen der VVR hängen große Plakate, und die Kita „Findikus“ schmückt sich beispielsweise mit orangenen Luftballons. „Ursprünglich wollten wir ganz viele orange Ballons in die Luft steigen lassen, aber aus Umweltschutzgründen lassen wir das“, sagt Katrin Schmuhl.

Von Almut Jaekel