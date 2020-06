Geschlagen und gewürgt: 31-Jähriger quält Vogel in Stralsund

Stralsund

Er quälte das Tier augenscheinlich mit Vergnügen: Am Montag haben zwei Passanten einen 31-Jährigen in Stralsund davon abgehalten, einen Vogel weiter zu schlagen und zu würgen. Außerdem soll der Mann den Reiher mit Alkohol übergossen haben.

Der Deutsche war gegen 13 Uhr einer Zeugin aufgefallen, die auf einem Innenhof ( Teichhof) des Heinrich-Heine-Rings in Stralsund unterwegs war. Dort soll er nach ersten Polizeiinformationen den Vogel gefangen haben. Mit einem weiteren Zeugen sprach die Frau den 31-Jährigen auf seine Taten an und konnte das Tier somit von den Strapazen erlösen beziehungsweise es in Sicherheit bringen.

Der 31-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet.

