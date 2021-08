Groß Mohrdorf

Sabine Katzerowski ist fest verwurzelt. Aufgewachsen in Batevitz zog es sie später ins benachbarte Groß Mohrdorf. Hier ist sie auch seit 23 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv – derzeit als stellvertretende Wehrleiterin, bis vor einigen Jahren auch als Jugendwart. „Als Jugendliche wollte ich eigentlich immer zur Polizei, das durfte man aber nicht. Also bin ich irgendwann zur Feuerwehr“, erklärt die heute 59-Jährige. Wenn dort nicht gerade beschäftigt ist, geht sie mit Herzblut ihrer Tätigkeit in der Altenpflege in Stralsund nach.

Seit über zehn Jahren kümmert sie sich in der Senioren-WG des Arbeiter-Samariter-Bundes in der Wolfgang-Heinze-Straße um die älteren Bewohnern, übernimmt die Pflege, Betreuung und das Kochen. „Sechs Leute haben ich dann auf der Station. Es ist ein bisschen wie Familie“, sagt Sabine Katzerowski über ihren Job. Wenn dann noch Freizeit bleibt, widmet sie sich ihrem Garten in Prohn.

Von Wenke Büssow-Krämer