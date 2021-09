Stralsunderin

Ein halbes Jahr Bali – darauf spart derzeit die 18-jährige Sina Wolff. In diesem Jahr hat sie ihr Abitur an der IGS Grünthal absolviert und gönnt sich eine Auszeit vom Lernen. „Da ich mir sowieso noch nicht so sicher bin, was ich studieren möchte, habe ich mich gemeinsam mit einer Freundin für einen Auslandsaufenthalt entschieden. So können wir uns auch weiterentwickeln, selbstständiger werden und etwas von der Welt sehen. Dafür verdiene ich hier das Geld“, sagt die Stralsunderin, die in der Eiszeit am Hafen das leckere Softeis verkauft. Ursprünglich wollte sie mit der Freundin nach Australien. „Doch die lassen wohl so schnell niemanden mehr rein“, erklärt sie die Planänderung. Nach der Rückkehr strebt sie ein Studium im sozialen Bereich an. Durch die letzten zwei Schuljahre – in denen sich die Schüler während des Homeschoolings wochenlang allein auf den Abschluss vorbereiten mussten – sieht sie sich bestens auf ein Studium eingestellt.

Von Wenke Büssow-Krämer