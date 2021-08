Stralsund

Ohne fröhliches Kindergeschrei um sich herum, kann Torsten Ahrens nicht. Seit rund 14 Jahren ist der 56-Jährige als Integrationshelfer – derzeit in der Prohner Schule – im Einsatz. Doch auch nach Feierabend widmet er sich dem Nachwuchs.

Als Trainer ist er beim TSV 1860 Stralsund nicht wegzudenken. Hier hat er aktuell die Neun- bis Zehnjährigen der D3-Jugend unter seinen Fittichen. „Mit fünf Jahren haben sie in der Pampers-Liga bei mir begonnen und werden bis zu den C-Junioren von mir begleitet.“ Und wer Torsten Ahrens mit seinen Schützlingen auf und an dem Spielfeld beobachtet, weiß, dass er seine Aufgabe liebt. „Weil ich unwahrscheinlich gerne sehe, wie Kinderaugen leuchten. Dann weiß ich, ich habe alles richtig gemacht“, sagt der Mann aus Schmedshagen.

Außerdem sind da auch noch seine erwachsenen eigenen drei Kinder. Sechs Enkelkinder kann er dann in seiner Freizeit bespaßen, was er am liebsten in seinem Garten in Sommerfeld tut.

Von Wenke Büssow-Krämer