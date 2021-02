Stralsund

Seit 1967 lebt Brigitte Kuhn in Stralsund. Ihr Mann stammt aus der Region. Im Jahre 1965 lernte sie ihr „Nordlicht“ Paul in Magdeburg kennen, wo er als Volkswerft-Elektroniker beim Bau von Frachtschiffen an der Elbe mithalf. Bereits 1966 heiratete die gelernte Stenotypistin ihren Mann. Sie zogen an die Ostseeküste. Bis zur Wende arbeitete sie beim Großhandel im Bereich WtB (Waren des täglichen Bedarfs) in der Frankenstraße, wo sich heute das STiC-er Theater befindet.

In der nahegelegenen Alten Eisengießerei befand sich übrigens ein großes Schnapslager. Nach der Wende arbeitete Brigitte Kuhn bei Real. Heute genießt die 78-Jährige ihren Ruhestand und die Spaziergänge an der Sundpromenade mit ihrem Mann. „Wir bewegen uns viel an der frischen Luft“, sagt sie. „Um uns fit zu halten.“

Von Christian Rödel