Stralsund

Berthold Janssen lernte Einzelhandelskaufmann und arbeitete in großen Firmen wie Melitta sowie Granini. Doch seine wirkliche Leidenschaft gilt dem Trödeln, dem Verkauf von alten Dingen. Hin und wieder ging er selbst auf Märkte, um zu verkaufen. Früher übernahm solche Märkte in seiner Heimatstadt Oldenburg die Stadt selbst, später waren sie nur noch teilweise in ihrer Hand. Seit 1988 trödelt Berthold Janssen deshalb mit der Firma „ Flohmaxx“ professionell. Auch in und vor der Weser-Ems-Halle. Nach der Wende konnte er sein Geschäft erweitern. Als Erstes ging er nach Wismar. Dort nahm Berthold Janssen zunächst die Ostmark sowie die Westmarkt als Bezahlung entgegen. Bis nach Rostock, Bad Doberan und Stralsund reichen nun die Trödelmärkte der Firma, in der er Teilhaber ist.

Von Sabine Hügelland