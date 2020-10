Stralsund/Barth

Lea Schütze arbeitet in der Stadtbäckerei Kühl am Markt in Barth. Die 18-Jährige macht seit 1. September eine Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin. „Die Arbeit mit meiner Arbeitskollegin macht mir Spaß und der Kontakt zu den Kunden. Die meisten sind freundlich.“

„Ich hab noch nie so viel Döner gegessen!“

Und nicht nur beruflich läuft es bei der Bartherin gut, auch privat. Denn Lea Schütze ist frisch verliebt. „Wir sind seit drei Monaten zusammen. Er kommt aus Stralsund“, berichtet sie. Und wo haben sich die beiden kennengelernt? „Im Dönerladen. Er ist der Bruder vom Chef“, sagt die junge Frau und lacht. „Ich habe noch nie so viel Döner gegessen.“

In Stralsund oder vielleicht auch Rostock möchte die junge Frau auch später mal leben. „In einer größeren Stadt ist einfach mehr los.“

Von OZ