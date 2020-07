Stralsund

„ Meersucht“ habe sie, gesteht Sylvia Brunn charmant lächelnd und trippelt die Gangway herunter. Die 58-Jährige ist gerade ein Stück an Bord des Flusskreuzfahrtschiffes MS „Sans Souci“ mitgefahren, um von hier aus ihr Urlaubsdomizil Rerik anzusteuern.

Stralsund mit h bitte

„Eine perfekte Einstimmung“, strahlt sie. „Eigentlich müsste Stralsund in der Mitte mit „h“ geschrieben werden, so ihr Vorschlag, „denn immer, wenn ich hier bin, strahlt der Himmel“. Zumindest in Klammern könnte man es setzen, also „Stra(h)lsund“.

Eine zündende Tourismusmarketing-Idee! Die sportliche Eberswalderin radelt natürlich ans Salzhaff und springt zur Abkühlung zwischendurch auch mal gern in die bewegte Ostsee. Zu Hause am Finowkanal habe sie viel barnimsche Wald- und Seennatur, doch der Norden zieht sie immer wieder in seinen Bann.

Von Peer Schmidt-Walther