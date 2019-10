Stralsund

Der Ford Mondeo, der am Mittwoch in Stralsund als gestohlen gemeldet wurde, ist am Donnerstag gefunden worden. Eine aufmerksame Bürgerin, die von dem Vorfall über die Medien hörte, sah das gesuchte Auto in Altenpleen stehen, teilt die Polizei mit. Nach der Spurensicherung wurde das Fahrzeug wieder an den Eigentümer übergeben.

Da der oder die Täter bisher unbekannt sind, bittet die Kriminalpolizei weiterhin um Zeugenhinweise. Hinweise nimmt die Polizei in Stralsund unter der Telefonnummer 0 38 31/ 2 89 00 an.

Von OZ