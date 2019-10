Häufig seelische Leiden: So krank sind die Stralsunder

Stralsund

Der Krankenstand in der Hansestadt ist im Jahr 2018 angestiegen. Das geht aus dem aktuellen Gesundheitsreport der Deutschen Angestellten Krankenkasse (DAK-Gesundheit) hervor. Unter ihren 9800 Versicherten in und um Stralsund nahmen die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen im vergangenen Jahr um 0,2 Prozentpunkte zu. „Mit 5,4 Prozent gab es in der Region einen höheren Krankenstand als im Durchschnitt Mecklenburg-Vorpommerns, der bei 5,2 Prozent lag“, sagt Olaf Reiher, DAK-Chef in Stralsund. Laut dem Report waren damit an jedem Tag des Jahres von 1000 Arbeitnehmern 54 krankgeschrieben.

Leichter Rückgang ist kein Grund zur Entwarnung

„Die meisten Fehltage in der Hansestadt verursachten dabei erneut psychische Erkrankungen, wie Depressionen und Angstzustände, mit rund 16,8 Prozent, gefolgt von Beschwerden des Muskel-Skelett-Systems, mit 16,7 Prozent aller Krankschreibungen“, sagt Olaf Reiher. Der leichte Rückgang um zwei Prozent bei beiden Erkrankungsgruppen gegenüber 2017 gibt jedoch noch keinen Anlass zur Entwarnung. Offenbar leiden immer noch zu viele Menschen unter Risiken am Arbeitsplatz wie seelischen Belastungen durch Arbeitsverdichtung und Zeitdruck sowie unter unbequemer Arbeitshaltung und zu wenig Bewegung.

Kasse bietet betriebliches Gesundheitsmanagement an

Die DAK nutzt solche Analysen zum Krankenstand in der Hansestadt, um unter anderem mehr für die Vorbeugung solcher Krankheiten zu tun. „Wir nutzen diese Erkenntnisse, um sie etwa gezielt beim betrieblichen Gesundheitsmanagement einzusetzen. Damit wollen wir Arbeitgebern für ihre Beschäftigten konkrete Hilfen anbieten,“ sagt der Stralsunder DAK-Chef. In der Hansestadt arbeitet die Kasse dabei mit großen Arbeitgebern des Öffentlichen Dienstes wie etwa der Rentenversicherung und dem Landratsamt zusammen.

Risikofaktoren Alkohol und Spielsucht

In einem gesonderten Schwerpunkt ihres Reports widmet sich die DAK dem Thema „Sucht 4.0 – Trinken, Dampfen, Gamen in der Arbeitswelt“. Untersucht wurde, wie viele Erwerbstätige im Nordosten mit gravierenden Problemen durch Alkohol, Zigaretten und Computerspiele zu kämpfen haben. Die Kasse wirft dabei einen Blick auf Ursachen und Risikofaktoren. Eine repräsentative Befragung von 5000 Beschäftigten sowie eine Expertenbefragung geben Aufschluss über die Verbreitung und den Umgang mit Suchtmitteln und Verhaltensweisen. Das Fazit: Der Großteil der Krankmeldungen in MV bei Suchtproblemen ist mit 88 Prozent auf Alkohol zurückzuführen.

Onlineprogramm hilft Sucht einzudämmen

„Der riskante Umgang mit Alkohol bleibt ein zentrales Problem in unserer Gesellschaft, das auch gravierende Folgen in der Arbeitswelt hat“, sagt Reiher und betont: „Wir wollen dazu eine breite und offene Debatte anstoßen.“ Dazu gehört auch das Thema Prävention, zu dem die DAK ab sofort mit einem neuen Online-Selbsthilfeprogramm bei Alkoholproblemen Hilfestellung geben will.

Wenn Computerspiele zur Sucht werden

Das Rauchen ist laut dem Report in MV die verbreitetste Sucht, die auch die Arbeitswelt betrifft. 20,7 Prozent der Erwerbstätigen sind zigarettenabhängig. Und: Jeder zweite Beschäftigte im Land spielt Computerspiele. Bundesweit gelten 6,5 Prozent der Erwerbstätigen als riskante Gamer, die ein auffälliges Nutzungsverhalten zeigen. So spielt bundesweit etwa jeder vierte riskante Gamer während seiner Arbeitszeit Computerspiele. Bei den Computerspielsüchtigen ist es sogar fast jeder Zweite. Das Problem aus Sicht des Reports: Jeder elfte Mitarbeiter mit riskantem Spielverhalten kam wegen des Spielens zu spät zur Arbeit oder machte früher Feierabend.

Lesen Sie auch:

Studie: Medikamente gegen Bluthochdruck wirken abends oft besser

Brustschmerz – ein Symptom, viele Ursachen

Mitten im Leben mit Krebs leben

Von Jörg Mattern