Gewerbeflächen in Stralsund: Hier sollen am Sund neue Büros entstehen

Stralsund

Nur ein paar hundert Meter bis in die Altstadt oder zum Rügendamm-Bahnhof und den Sund, die Rügenbrücke samt Anbindung zur B96 direkt vor der Tür. Eigentlich sollten dies ideale Bedingungen für ein Gewerbegebiet sein. Und doch zeichnet sich das Areal zwischen Rügenbrücke, Hafenkante, Ziegelstraße, Dänholmstraße und der Straße An der Hafenbahn vor allem durch leerstehende Gebäude und brach liegende Grundstücke aus, von denen sich ein Großteil der Flächen im Eigentum der Hansestadt Stralsund, der LEG und des Seehafen befinden.

Viel Potential bietet das Gelände zwischen Dänholmstraße, Ziegelstraße und An der Hafenbahn. Das Gebiet bis zur Hafenkante soll nun mit einem neuen Bebauungsplan wieder belebt werden. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Ein neuer Bebauungsplan soll nun zur Belebung im Stadtgebiet Franken beitragen. Nachdem sich produzierendes und maritimes Gewerbe aus dem Gebiet immer mehr zurückgezogen hat, soll hier die Ansiedlung von Büro-, Forschungs- und Dienstleistungsnutzung attraktiv gemacht werden. Für die Neuerschließung des Areals ist auch eine Weiterführung der Dänholmstraße mit Anbindung an die Ziegelstraße geplant.

Im beschleunigten Verfahren soll nun der einfache Bebauungsplan Nr. 82 „An der Dänholmstraße“ aufgestellt werden.

Vorhandenes nutzen, statt Neubauten

Architekt Andreas Flock hat in der Dänholmstraße eine kreative Heimat gefunden und für das Gelände auch noch viele Ideen. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Zwischen Bildungszentrum, Schrottplatz und Mineralölhandel haben auch viele Kleingewerbetreibende und Handwerksunternehmen ihren idealen Standort gefunden und manche Kreative ihren Rückzugsort mit Wasserblick. Andreas Flock hat in der Dänholmstraße vor gut einem Jahr sein Traumdomizil gefunden. Der Architekt hat neben seiner Berliner Niederlassung hier nicht nur eine Außenstelle in der Hansestadt eingerichtet, sondern Raum gefunden zur Entfaltung.

Das Bestreben zur Entwicklung des Gebietes befürwortet er. Über eine vielfältige Nachbarschaft freut er sich. „Aber gibt es auch eine Bedarfsermittlung“, fragt der Architekt. „Wenn Büroflächen entstehen sollen, müssen sie auch bezahlbar sein, um damit nicht wie in der Innenstadt zu scheitern.“

Die Ideen für das Gelände sprudeln aus ihm nur so heraus. Dem Architekt ist dabei aber vor allem eines wichtig: „Das zu nehmen, was da ist.“ Die verlassenen und trostlosen Gebäude und Hallen, die er hier sieht, sind für ihn daher keine Schandflecke, sondern lassen umgehend Ideen wachsen. „Was wäre es großartig, wenn für dieses Gelände erstmal Bedarfe festgestellt werden. Nicht erst Ideen entwickeln und dass diejenigen suchen, die sich anpassen, sondern die Werkzeuge nutzen, die hier sind. Das kann nicht von Planern und Investoren beantwortet werden“, meint Andreas Flock.

Ein Ort für kreatives Schaffen

In der Dänholmstraße 7 hat er im Obergeschoss nicht nur Platz für seine Arbeit als Architekt gefunden. In dem großen Raum mit den Oberlichtern finden Lesungen und Musikveranstaltungen statt, nebenan wird gemalt. Sowieso ist hier abends am meisten los. „Dann kommen die Musiker zum proben, oder die Maler, die ebenfalls am Abend oder am Wochenende arbeiten. Das Besondere an diesem Ort sind die Freiräume. Und die müssen preiswert bleiben“, sagt der Architekt.

Die Hafenkante unmittelbar angrenzend wären für ihn auch Wassersportangebote in diesem Gebiet gut aufgehoben. Direkt vor der Tür wächst auch das Zirkuswagenprojekt des Vereins Trockenbau. Mit dem Programm finden Suchtkranke eine sinnvolle Beschäftigung. „Hier entsteht nun der erste Zirkuswagen, der auch im Verein bleiben soll“, erklärt Dirk Steiniger. Und wenn es nach ihm ginge, könnten bald die nächsten Objekte folgen. „Auf dem Gelände können auch Veranstaltungen stattfinden“, meint Andreas Flock, der hier gerne auch ein Open-Air-Kino sehen würde. „Und die Zirkuswagen könnten als Imbisswagen oder auch als günstige Ferienunterkünfte dienen“, so Dirk Steiniger.

Von Wenke Büssow-Krämer