Glätteunfall in Stralsund: Radfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Stralsund

Eine Radfahrerin ist am Donnerstagmorgen in Stralsund aufgrund der Straßenglätte gestürzt. Laut der Polizei ist die 67-Jährige auf dem Radweg in der Rostocker Chaussee in Fahrtrichtung Rostock gefahren.

Sie zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen an Knie und Schulter zu und musste durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand nur ein geringer Schaden.

Lesen Sie auch:

Von OZ