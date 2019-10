Glasfaserkabel durchtrennt: Kein Internet in Barhöft

Barhöft

Mit laufender Eieruhr am PC-Arbeitsplatz mussten sich in den letzten beiden Tagen einige Barhöfter herumplagen. Bei Horizontalbohrungen auf einer Baustelle an der Prohner Straße in Stralsund wurde nämlich am Dienstag ein Lichtwellenleiter-Kabel, kurz Glasfaser, durchtrennt, so dass es keine Verbindung zum Internet mehr gab.

„Der Schaden wurde uns am 8. Oktober über unser Management-Center, das unser gesamtes Netz 24 Stunden täglich überwacht, gemeldet. Das Problem bei dem durchtrennten Kabel war, das es in vier Meter Tiefe lag. Deshalb war die Entstörung in diesem Fall etwas aufwändiger“, sagt Matthias Koyro, Sprecher der EdisCom, auf OZ-Anfrage. Das Rostocker Unternehmen ist ein regionaler Anbieter für Glasfaser und Internet, das seit 1997 vordergründig Geschäftskunden betreut.

Von der Störung betroffen waren 25 Kunden in Barhöft, darunter auch EnBW. Sie werden in puncto Internet von der Arche-Net, einem Partnerunternehmen der EdisCom, betreut. Die Betroffenen saßen bis Mittwochabend 20.30 Uhr ohne Netz da. „Seitdem funktioniert wieder alles, wie uns Arche-Net bei einem Funktion-Check mitgeteilt hat“, so Matthias Koyro und ergänzt: „Die Entstörung hat die EdisCom mit Hilfe des Partner FMG behoben.“ Ines Sommer

