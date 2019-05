Die Einweihung der Mehmel-Orgel in der Kulturkirche St. Jakobi soll im kommenden Jahr mit einer Festwoche gefeiert werden. Beim 1. Stralsunder Orgelfestival sollen auch die anderen Kirchenorgeln mit einbezogen werden, die Stellwagen-Orgel in St. Marien und die Buchholz-.Orgel in St. Nikolai, doch im Mittelpunkt steht die Jakobi-Orgel.

Während am 19. September die offizielle Orgel-Weihe stattfindet, wird am 20. September von 11.30 bis 16 Uhr zur „Offenen Jakobikirche“ mit Orgelmusik und-führungen eingeladen. „Dann ist es möglich, dass Instrument auf Herz und Nieren zu prüfen“, sagt Kirchenmusikdirektor Mathias Pech. Am Abend soll ein Konzert erklingen.

Renaissancemusik steht in St. Marien am 21. September auf dem Plan, am 23. September wird in St. Nikolai ein Stummfilm zu sehen sein, zu dem Orgelimprovisationen erklingen.

Am 25. September wird in alle drei Kirchen zur Langen Nacht der Orgeln eingeladen. Das Abschlusskonzert mit Bachkantate und Lobgesang wird am 27. September gemeinsam mit dem Philharmonischen Orchester des Theaters Vorpommern gespielt.

„Wir fangen klein an, können uns aber vorstellen, stetig zu wachsen“, sagt Matgias Pech und fügt hinzu: „Schon Gottfried Kiesow sagte, dass Stralsund eine Orgelstadt ist.“ Gottfried Kiesow, einstiger Vorsitzender der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, wurde im Jahr 2004 Ehrenbürger von Stralsund.