Glosse zur Stralsunder Gorch Fock: Lange „Reede“ kurzer Sinn

Stralsund

„Ein Schiff wird kommen…“ Eigentlich ist es ja schon da, aber jetzt kommt´s! Wenn es kommt, wie teuer kommt es uns? Schnäppchen oder Abwrackprämie? Ist es seinerzeit überhaupt gekommen um zu bleiben? Die letzte Schiffsreise oder Umsegelung oder Umbettung der „Gorch Fock“, ganz wie sie wollen, war ja erst kürzlich von einer Kaikante zur anderen.

Quasi eine „kleine Hafenrundfahrt“ ums „Ankerwerkstattkap“ der guten Hoffnung. In Seemeilen war der Törn verschwindend gering, in Luftlinie ganz erheblich und medial war es gut ausgepützt. Damalige Erkenntnis: „Und sie bewegt sich doch!“ noch.

Anzeige

Schwesterschiff liegt noch beim Arzt

Ihre Schwester ist ja zurzeit immer noch beim Arzt. Die Kosten dafür ufern allerdings derart aus, dass aktuell kein Land in Sicht ist. Die muss privat versichert sein, aber trotzdem sagen alle: „Katastrophe!“ Ach, könnte ne Sandbank Kredite vergeben, Kinnings was hätten wir doch fürn Kies. Die kriegen Dampfer II nur nach und nach wieder flott und der segelte immerhin vormals noch wie ne Eins. Unsere „Gorch Fock“, die einzige Eins, muss überholt werden. Keine Frage.

Das Positive!

Jetzt das Positive: Sie wird überholt! Und zwar von jedem der schneller ist als sie. Und das sind wie immer und überall wir alle zusammen: Nämlich wir Steuerzahler! Die „Gorch Fock“ ist eine ganz teure Liegenschaft in allerbester Lage, wo sich übrigens auch gefragt werden darf: Wie lange wirst du in dieser besten Lage, wie gewohnt noch eine Lage bestellen können?

Ich sage nur: Yachtschein vs Werkstatt. Träumen darf man, sich etwas wünschen und Wellen schlagen auch, vielleicht sogar verwässern oder trübfischen im Sinne der Sache. Das halte ich für gewöhnliches politisches Gebaren, weshalb es mich nicht wundert, dass durchweg alle Lager einem Kauf gut „zureeden“ und sich der Risiken und Nebenwirkungen durchaus bewusst sind.

Schlingerkurs bei Bürgerentscheid

„Ilse Bilse jeder will se, die Fregatte. Und die Wünsche die sie hatte? Still se, still se, still se!“ Wer hätte nicht gern ein weißes Segelschiff im Heimathafen, ein „Mast have“, ein Markenkern mit Rettungsring und Bullaugen. Nur die „Bürger für Stralsund“ fahren bei diesem Heimspiel Schlingerkurs. Sie wollen die Hansestädter per Bürgerentscheid zum beschlossenen „Gorch Fock Erwerb“ noch mal „mit ins Boot holen“, wogegen prinzipiell nichts spricht.

Allerdings würden die „BfS“ ihre eigene Position zum Thema dann vom Ausgang dieses Entscheides abhängig machen wollen, bevor sie womöglich selbst „ausgebootet“ werden. Das wäre so, als würde der blinde Passagier zum Kapitän ernannt und weiß sofort, wo die Reise hingeht.

Gut, aber den Bürger fragt ja eh keiner. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Seemannsgarn und wundere mich über gar nichts mehr, aber in diesem Fall wird deutlich, dass der Lockdown doch nicht ganz spurlos an einigen Bürgern vorübergeht. „Schiff ahoi!“ und guten Einkauf.

Von Gunter Lampe