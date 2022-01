Stralsund

Den leckersten Glühwein in Stralsund gibt es beim Ausschank von „Schluck und Happen“ am Alten Markt. Bei einer Umfrage der OZ haben die meisten Leserinnen und Leser für das Lokal gestimmt. Der baltische „Höögvein“, der über einen Tresen im Eingangsbereich der „Kaffebar“ am Alten Markt verkauft wird, kommt in der Hansestadt gut an. Bereits 2019 haben sie sich den Sieg beim OZ-Glühweintest geholt.

Bei „Schluck und Happen“ schmeckt auch der Kinderpunsch sehr gut, wie Stefanie Jenß und ihre Kinder Maxi (11) und Josi (6) wissen. Die Familie hat bei der Abstimmung mitgemacht und einen 50-Euro-Gutschein für Media Markt und das Kartenspiel „Die Schätze Vorpommerns“ gewonnen. Pläne, was sie sich davon gönnen, haben sie schon. Aber das bleibt vorerst ein Geheimnis.

Glühwein eignet sich auch als Geschenk

Zwar hatte die Familie für „Barrique“ am Ende der Shoppingmeile gestimmt, die Getränke bei „Schluck und Happen“ seien aber auch gut, wie sie sagt. „Kurz vor Weihnachten haben wir ein Paket in den Süden, nach Bayern, geschickt. Darin waren unter anderem eine Packung gebrannte Mandeln und auch eine Flasche von dem Glühwein von ,Schluck und Happen’“, erzählt Stefanie Jenß. In Bayern durfte 2021 kein Weihnachtsmarkt öffnen, deswegen wollten sie Weihnachtsstimmung von der Ostsee in die Berge schicken. „Das hat geklappt. Sie haben sich sehr über den Glühwein gefreut.“

Bei der finalen Abstimmung für das beste Lokal mit Glühweinausschank in Stralsund haben insgesamt 221 Menschen mitgemacht. Davon haben 53,4 Prozent für „Schluck und Happen“ abgestimmt, gefolgt von 29,9 Prozent für „KnutsBar“ in der Altstadt.

Alle, die an der Abstimmung teilgenomment haben, hatten die Chance auf Gewinne. Neben Familie Jenß haben auch Kathleen Ohm und Anja Gritschke jeweils einen 25-Euro-Gutschein für den Strelapark und einen OZ-Kalender gewonnen.

Von Stefanie Ploch