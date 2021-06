Gorch Fock in Stralsund geöffnet: Was wieder möglich ist – und was nicht

Stralsund

Die Gorch Fock (I) lädt Gäste wieder an Bord. Nach einer sieben Monate andauernden Schließung durch die Corona-Maßnahmen hat das Schulschiff seit Mitte Juni nun wieder dauerhaft geöffnet. Am ersten Wochenende war der Andrang an Deck spürbar. Gleich drei Paare gaben sich am Sonnabend das Ja-Wort. Aber auch sonst erklommen Einheimische und Urlauber das ehemalige Segelschulfschiff.

Viele Heiratstermine auf dem Dreimaster

Zu den ersten Bordgästen zählte der Knirps Charles (4) mit seiner Mama Christin (30). Der kleine Berliner war ganz begeistert von der Gorch Fock – und drehte gleich ein paar Runden am großen Steuerrad (Foto). Das Rad ist auch als Motiv bei den Hochzeitspaaren äußerst belieb – und wurde durch die drei Paare am Wochenende auch gleiche in Szene gesetzt. In den kommenden Wochen stehen viele Trautermine auf dem Schiff an, bis September ist der Dreimaster dafür nahezu ausgebucht.

Was jungen Gästen geboten wird

Jungen Gästen wird an Bord ein „Seemannsknotenkurs“ oder eine „Mäuserally“ angeboten. Das Rigg-Klettern wird jedoch erst wieder erlaubt, wenn die Abstandsregeln aufgehoben wurde.

Was neu sein soll

Neugestaltet wurde laut einer Pressemitteilung zudem das Schiffsmuseum, ein Film zeigt jetzt den komplizierten Transport der Bark von Wilhelmshaven nach Stralsund.

Dann kann das Schiff besichtigt werden

In der Sommersaison ist das Schiff täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Das gilt an Bord

An Bord gelten der derzeit die Corona-Regeln der Landesregierung für kulturelle Einrichtungen. Zutritt ist also nur mit negativem Corona-Schnelltest, Impfpass oder Genesenen-Nachweis möglich.

Das kostet ein Besuch 2021

Für Erwachsene gilt ein Grundpreis für Besichtigungen von 5 Euro. Kinder ab 6 Jahren, Schüler und Studenten (bis 27 Jahren) zahlen lediglich 2,50 Euro. Es gibt spezielle Rabatte für größere Gruppen.

Von kst