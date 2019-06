Stralsund Kultur in der Kirche - Gospelmesse in der Prohner Kirche Stralsunder Gospelchor „N’Choir for Heaven“ und Pastorin gestalten am 15. Juni um 17 UHr besonderen Abendgottesdienst in der Kirche Prohn (Vorppommern-Rügen).

Gospelchor-Probe in St. Nikolai –N’Choir for Heaven komt am 15. Juni in die Prohner Kirche. Quelle: Christian Rödel